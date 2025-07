Última tentación antes de casarme, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Última tentación antes de casarme sigue la historia de una mujer que cansada de la indiferencia de su pareja, se une a un programa donde tiene cuatro grandes tentaciones.

De qué trata Última tentación antes de casarme?

Última tentación antes de casarme sigue la historia de Kate, una mujer que estuvo en una relación de seis años con Nick, quien en seis años, no le propuso matrimonio y solo puso excusas para evitar casarse con ella.

Es entonces que Kate decide inscribirse a un programa de intercambio de pareja, lo que la lleva a encontrarse con cuatro hombres tentadores.

De este modo, Kate debe cuestionarse de verdad si Nick es el gran amor de su vida o si es mejor que se deje llevar por el deseo y la tentación.

¿Dónde ver Última tentación antes de casarme?

La serie cuenta con 61 episodios en total, que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 9 de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama en plataformas como Dailymotion con el nombre en inglés, One Last Temptation Before I Say I Do.

Otras series

La novia equivocada del príncipe: Blanca era una valiente general que es forzada a dejar su cargo después de haber sido herida en batalla. Se casa con el príncipe por un error, cuando la segunda esposa de su padre la obliga a contraer nupcias con el enfermo Cristóbal de la familia Zárate.

El Repartidor Billonario y Su Exesposa Arrepentida: Carlos Gómez, heredero del poderoso Grupo Gómez, rompió lazos con su familia para estar con su esposa, Laura López. Durante cinco años, vivió humildemente trabajando como repartidor. Sin embargo, Laura, obsesionada con la riqueza y el estatus, comenzó a involucrarse con su amor del pasado, Pablo Cisneros, influenciada por su amiga.

El amor que no estaba en el guion: Una universitaria moderna llamada Daniela Torres se convirtió en la exesposa malvada de Mateo Muñoz al atravesar las páginas de un libro. Con su dulzura y amor, logra conquistarlo al luchar de manera astuta contra su rival y dejar de lado el papel malvado con el que inició.