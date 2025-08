Los Foo Fighters comenzaron un nuevo capítulo al anunciar oficialmente a Ilan Rubin como su nuevo baterista, tras la sorprendente salida de Josh Freese en mayo de 2025. Según The Hollywood Reporter, Rubin asumirá el puesto mientras la banda se prepara para su gira en Asia a partir de octubre, con presentaciones confirmadas en Yakarta, Singapur, Tokio y Osaka.

¿Quién es Ilan Rubin, el nuevo baterista de Foo Fighters que sustituye a Josh Freese?

Ilan Rubin, originario de San Diego, comenzó a tocar batería a los ocho años y se convirtió en el músico más joven en entrar al Rock & Roll Hall of Fame en 2020, gracias a su rol en Nine Inch Nails, donde militó desde 2009. Además, ha colaborado con bandas como Angels & Airwaves, Paramore, Lostprophets y Danny Elfman. Su carrera solista se desarrolla bajo su proyecto The New Regime, con lanzamientos como Coup (2008) y Heart Mind Body & Soul (2020).

Por su parte, Josh Freese, quien asumió la batería de Foo Fighters en 2023 tras el fallecimiento del emblemático Taylor Hawkins, regresará a Nine Inch Nails como parte de su gira Peel It Back. Esta movida ha sido descrita como un curioso “intercambio de bateristas” entre ambas bandas. Freese expresó sentirse “conmocionado y decepcionado” por su salida, pero aseguró que apoyaba la decisión sin resentimientos.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe El VIDEO filtrado de Mami Kim y Mariachi

Foo Fighters, formada en Seattle en 1994 por Dave Grohl, alcanzó el estatus de leyenda con álbumes emblemáticos como The Colour and the Shape (1997) y But Here We Are (2023), su más reciente producción en honor a Hawkins. Su más reciente sencillo, “Today’s Song”, celebra los 30 años de la banda y marca su primer lanzamiento desde ese álbum. Grohl rindió homenaje a todos sus bateristas anteriores reconociendo su impacto en la historia del grupo.

Aunque aún no se ha confirmado si Rubin será miembro permanente o solo un baterista de gira, él ya avisó a Trent Reznor, líder de NIN, que había “aceptado una oferta de otra banda”.

¿Qué aporta Ilan Rubin a Foo Fighters?

Trayectoria impecable : veterano en escenarios globales y miembro del Hall of Fame desde 2020.

Versatilidad instrumental : domina batería, guitarra, piano y composición.

Presencia artística propia : con The New Regime , ha desarrollado un estilo musical personal con sencillos como “Chaos in Motion” .

Coherencia con la evolución de Foo Fighters: su llegada coincide con una nueva era que mezcla rock clásico con innovación.

Ilan Rubin representa un giro estratégico para Foo Fighters, ofreciendo frescura, virtuosismo y una conexión histórica inesperada entre dos grandes nombres del rock contemporáneo. La gira que inicia en octubre promete redefinir el ritmo y la energía del grupo en vivo.