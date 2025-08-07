Carolina Díaz rompe el silencio por polémica de Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche: ‘Me arrepiento’

Después de varios días de la polémica entre Lesslie Polinesia, Bryan SKabeche y Carolina Díaz, en la que se acusa a la última de haber sido la tercera en discordia en la relación de los dos primeros.

Luego de que se filtraran fotos de Lesslie y Bryan cuando eran novios y se confirmara su relación, además de que Lesslie ofreció declaraciones sobre una relación del pasado de un novio que la engañó con su mejor amiga y que viajaba con ella.

Los fans empezaron a atar cabos y aseguraron que había sido Bryan Skabeche con Carolina Díaz, además de que otros influencers como Lizbeth Rodríguez confirmaron que a Carolina no le ha importado nunca andar con hombres casados o con novia.

La polémica de Lesslie Polinesia, Bryan Skabeche y Carolina Díaz ı Foto: Redes sociales

Pero ante tantas críticas, Bryan Skabeche salió a defender a su novia Carolina y negó que él comenzara su relación con ella estando con Lesslie, aseguró que después de que ellos terminaron anduvieron con varias personas distintas.

Esto para decir que tuvo varias parejas, tras terminar con Lesslie y antes de andar con Carolina.

Carolina Díaz responde a ataques tras polémica con Lesslie Polinesia, Bryan SKabeche

Carolina Díaz aseguró que ella no suele responder a polémicas, pero que en esta ocasión se vio en la necesidad de aclarar ciertos puntos.

“Mi relación con Bryan comenzó tiempo después de lo que hoy se está diciendo. No hubo cruces, secretos, ni nada que justifique esta polémica. A mi no me corresponder explicarla ni cargar con especulaciones que no son mías”, escribió la influencer en una historia de Instagram.

Mensaje de Carolina Díaz ı Foto: Especial

Asimismo, aseguró que recibió mensajes de odio y amenazas, así como mensaje hirientes y que la están acusando de algo que ella no tiene nada que ver.

“Sí, me arrepiento de algunas cosas que hice en el pasado buscando vitalidad, pero nunca me representaron. Como muchos he aprendido y he cambiado”, escribió la creadora de contenido.

La celebridad de Internet señaló que en las redes sociales no siempre se muestra la realidad de las cosas, además de que todo se puede sacar de contexto, dijo.

Concluyó su mensaje diciendo gracias a sus seguidores más fieles que no han incurrido en la polémica y que siguen viendo su contenido.

En otras historias agregó mensajes que le han mandado usuarios atacándola por la polémica.