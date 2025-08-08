Alicia Villarreal oficializó el cierre de lo que llamó “un primer ciclo” en su vida, al confirmar que ya se encuentra legalmente divorciada de Cruz Martínez, luego de 22 años de matrimonio y dos hijos en común. La cantante detalló que el proceso comenzó en 2023, previa a la denuncia por violencia presentada en febrero pasado, y concluyó con la firma final del divorcio el 6 de agosto de 2025, mediante una audiencia virtual realizada vía Zoom.

Alicia Villarreal anuncia su divorcio con Cruz Martínez en medio de demanda por violencia

La separación cobró notoriedad tras una alarmante escena el pasado 16 de febrero, durante un concierto en Zitácuaro, Michoacán, donde Alicia Villarreal hizo una señal de auxilio al público —un gesto reconocido internacionalmente como pedido de ayuda en casos de violencia doméstica— poco después de haber sufrido una presunta agresión física por parte de Cruz Martínez, lo cual la impulsó a presentar una denuncia formal.

En conferencia de prensa con medios como Ventaneando, la cantante expresó: “Llegamos al fin de un primer ciclo que se tenía que cerrar y concluir bien. Ya podemos decir que lo concluimos. No deja de haber una historia y tantos años, la familia y todo lo que sucede dentro de esa gran ilusión que un día tuviste de que es para siempre. Era importante llegar a ese punto de lograr mi libertad, que necesitaba yo, de salir de ahí de donde siento que no me había ido bien”.

Agregó que el apoyo de sus hijos ha sido fundamental durante este proceso y que le hacen tener “más llenito el corazón”.

Así fue la historia de amor entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez que terminó en demanda por violencia

La trayectoria de la pareja comenzó en 2001, y se casaron íntimamente en Monterrey dos años después, en 2003. Fruto de esa unión nacieron sus hijos Cruz Ángelo (2005) y Félix (2007). A lo largo de los años, fueron considerados uno de los matrimonios más consolidados del espectáculo, hasta que en 2024 comenzaron a circular imágenes que apuntaban a una posible infidelidad de Cruz Martínez, lo que marcó el inicio definitivo del proceso de separación.

El camino hacia esta resolución no fue simple. Al ser un matrimonio legalizado en Estados Unidos, Alicia Villarreal explicó que tuvo que realizar numerosos trámites entre ese país y México, lo cual “no corre rápido”. A pesar de las complicaciones, logró avanzar con el apoyo de su equipo legal y, a marcha muy forzada, alcanzaron la disolución definitiva del vínculo.