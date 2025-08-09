La pareja conformada por Vicente Fernández Jr, de 59 años, hijo mayor del legendario “Charro de Huentitán”, y la influencer Mariana González, de 40 años, estaría a punto de vivir uno de los momentos más emocionantes de su vida: convertirse en padres. Aunque aún no han emitido un comunicado oficial, la información ya circula gracias a una filtración en redes sociales.

Afirman que Vicente Fernández Jr y Mariana González ya conocen el sexo de su bebé, ¿niña o niño?

En redes sociales, se especula que los orgullosos futuros padres ya conocen el sexo del bebé. Se asegura que, desde el diseño de los tratamientos de fertilidad, la pareja tenía claro que deseaban tener una nena, y el deseo se cumplió. Esta revelación ha generado entusiasmo entre sus seguidores, quienes esperan que pronto compartan públicamente esta gran noticia.

El camino hacia este embarazo no fue sencillo. Mariana González reveló en el programa La mesa caliente lo arduo que fue el proceso: “Se me hizo muy, muy pesado; me dolió mucho, y las hormonas me pusieron loca… Él me soportó y entendió. Al final, vale la pena. Es una bendición”.

TE RECOMENDAMOS: Su esposa y sus fans le envían apoyo Alexis Ayala celebra su cumpleaños 60 con curioso pastel

Estas palabras reflejan la fortaleza de la pareja para enfrentar las dificultades, incluyendo el hecho de que Vicente Fernández Jr. se había sometido a una vasectomía años atrás, lo que complicaba la concepción natural.

Vicente Fernández Jr y Mariana González ya conocen el sexo de su bebé, ¿niña o niño?

Aunque la exclusiva no ha sido confirmada por los protagonistas, fue la influencer Chamonic quien destapó originalmente la noticia en redes: “¡Mariana González y Vicente Fernández Jr. serán papás! El querer es poder, ¡y quedó clarísimo! Aunque Vicente Jr. tenía la vasectomía desde hace años, eso no fue impedimento... Tras varios intentos, logró embarazarse...”.

Además, el dato del género fue compartido con detalles: “Les cuento que me dicen que Mariana González y Vicente Jr. serán papás de una niña. Ellos ya sabían que sería niña porque desde que hicieron el tratamiento decidieron que querían una nena…”.

Este será el primer hijo en común entre la pareja, aunque no el primero para ninguno: Vicente Fernández Jr. ya es padre de cuatro hijos, mientras que Mariana González tiene dos hijos de una relación anterior. Su historia de amor comenzó en 2020, y después de varios años de relación y críticas por su diferencia de edad y conflictos familiares, se casaron en noviembre de 2023 en una ceremonia llena de lujo en el Rancho Los Tres Potrillos.

Aunque aún no hay confirmación oficial, todo apunta a que la pareja espera con ilusión a una niña. Sus fans ya están al pendiente, ansiosos por conocer más detalles y celebrar junto a ellos esta nueva etapa.