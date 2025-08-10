Los mejores MEMES por el concierto de Marilyn Manson en la Fenapo 2025

Marilyn Manson se presentó este domingo en la Fenapo 2025, después de haber dado mucho de qué hablar previo a su presentación por los grupos religiosos que exigían la cancelación del concierto gratuito que ofreció en San Luis Potosí con protestas y reuniendo firmas en su contra.

El concierto de Marilyn Manson se llevó a cabo de manera normal en la Fenapo 2025, que si bien para muchos sonaba a algo surreal, terminó por suceder y reunir a miles de fans de todas partes de la República Mexicana que se dieron cita para ver al famoso en vivo, provocando un lleno total.

En redes sociales no faltaron los memes. Algunos, hicieron ediciones sobre el cantante de ‘WOW’ en San Luis Potosí como si estuviera vacacionando a gusto, poniéndole una playera de turista con el nombre del Estado y un fondo bonito detrás.

El Marilyn Manson bien humilde pic.twitter.com/DSvXe0JE3l — ⛧ Bad Witch ⛧ (@HostileGradenko) August 10, 2025

Desde temprano, la gente ya tenía sus atuendos preparados para lucirlos en el concierto.

Ya bien lista para el concierto de Marilyn Manson 🫡 pic.twitter.com/rNBAiqx3tC — Palom△⃒⃘ 🌺 (@paLL_gg) August 10, 2025

Muchos confesaron que su mamá fue su mayor apoyo en llevarlos al evento de metal.

Mi mamá llevándome al concierto de Marilyn Manson... pic.twitter.com/SLiYu3tmIw — Palom△⃒⃘ 🌺 (@paLL_gg) August 10, 2025

¿Será que Manson se enteró que había un boicot contra su presentación?

Marilyn Manson viendo que unos mochos juntaron firmas para que no se presentara en SLP pic.twitter.com/uDet7SMSlP — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) August 9, 2025

Unos se imaginaban cómo pudo haberse vestido Manson en su presentación, dejando ver que la estética gótica y oscura suele estar muy relacionada con las imágenes religiosas.

Y es que muchos critican que trataron de cancelar al artista por las letras de sus canciones, aunque seguro que les sorprendería escuchar ‘The Beautiful People’.

—¡Hay que cancelar a Marilyn Manson por las letras de sus canciones!



Las letras de sus canciones: 👇🏽 pic.twitter.com/UtnAsogGv1 — ᗩᗷᑌᗴᒪᗝ ᗪᗴ ᔕᎥᗴ丅ᗴ ᑎᎥᗴ丅ᗝᔕ (@AbueloDeSiete) August 10, 2025

Antes de su concierto, la última presentación de Marilyn Manson había sido en el festival Machaca Rock Fest 2024 en Nuevo León. Además, se sabe que volverá al país a inicios de diciembre para formar parte del Knotfest 2025 en la CDMX.