The Wookies ¿El nuevo New Wave de los Millennieals?

Con un espectáculo de poco menos de 5 horas, The Wookies demostró el talento dentro de la música electrónica en el Foro Puebla de la Roma Norte. Aquí la banda comandada por la raza originaria de Star Wars hizo que los fanáticos bailaran, cantaran y se transportaran a una era desconocida para ellos, pues dieron una especie de viaje en el tiempo para reunirse con sus seguidores.

El show de The Wookies se caracterizó por la energía dentro del escenario por parte del dúo, sin embargo, a pesar de contar con invitados y más de 3 horas de espectáculo, el evento se lo llevaron los seguidores, quienes declararon a este diario que este espectáculo se asimilaba a aquellas historias que vivían las generaciones pasadas dentro de los foros de la Ciudad de México.

“Yo creo que estos shows son muy parecidos a lo que nuestros padres vivían en la época de los 80’s o 90’s, todo el mundo está bailando antes de que salga el artista principal, ahora ya quien nos disfrute la música electrónica, es como no disfrutar de la vida”, declaró Ericka Garza de 26 años para este diario.

El espectáculo de The Wookies se realizó bajo un acompañamiento de luces y grandes reflectores para cobijar el baile de los espectadores. Canciones clásicas del dúo se escucharon, como Disco Techno o Darkoteca, sin embargo, de lo que más atrajo al público fueron las mezclas que presentaron.

El show se caracterizó por la energía dentro del escenario ı Foto: Ocesa

Dentro de su show, Calacas y Andre VII, como se hacen llamar los integrantes, hicieron mezclas de canciones conocidas para el público como Me Pregunto de Belanova, ‘Como Tu’ de Leon Larregui, además de incluir mezclas de Silverio y de Ryan Arnold y Morr.

Lo anterior, al ser canciones de un dominio público, hicieron que los asistentes al Foro Puebla, quienes colgaron el letrero de Sold Out, se trasladaran a una pista de baile característica de otra década, pues el baile y el gozo de esta música, se percibían en los asistentes.

“Me parece increíble lo que hacen los Wookies, mezclan canciones que son del gusto de su público, pero siguen teniendo esa esencia que hace que el público disfrute, goce y baile todas sus canciones”, comentó Ricardo Guerrero de 31 años a este diario.

Y es que los fanáticos hicieron que el foro de la Roma Norte viviera una noche de los 80 o 90, esto gracias a la energía que vibraba del grupo en cada una de sus canciones.

“Yo vine a disfrutar y a bailar. La música de los Wookies tiene algo que me hace vibrar pero a un estilo antaño, como sería en otras décadas creo yo”, declaró para este diario Daniela Soriano de 27 años.

Ante 1000 espectadores, The Wookies dio una noche fuera de lo común en el Foro Puebla, con una presentación nocturna de poco menos de 3 horas, que abrió de forma victoriosa su presentación de aniversario por más de 15 años en la música.

El espectáculo se realizó bajo un acompañamiento de luces y grandes reflectores ı Foto: Ocesa

