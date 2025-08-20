¿Qué pasó con el motociclista del VIDEO al que se le salen los ojos? ¿Sigue vivo?

Esto pasó después con el motociclista que se le salen los ojos

El video viral del motociclista que se le salen los ojo, tras impactante accidente sigue circulando en redes sociales y los usuarios se preguntan qué pasó después con el joven que aparece en esta grabación, si logró sobrevivir.

El accidente que quedó grabado en video ocurrió en el año 2022 en Nuevo León, sin embargo, recientemente volvió a surgir en redes sociales como ha ocurrido con otras grabaciones como la de Little Caesars ojos en la pizza o el del accidente en la panadería Baku, los cuales ocurrieron en años anteriores pero revivieron.

Así fue el accidente del motociclista que se le salieron los ojos

El accidente, como ya se mencionó, ocurrió en el año 2022, pero debido a la brutalidad del incidente los usuarios están buscando las perturbadoras imágenes del suceso.

Lo que pasó es que un joven, quien viajaba a bordo de una moto 150, iba sobre la carretera cuando de repente se estrelló contra un automóvil, sin embargo, el impacto fue tan grave que al hombre se le salieron los ojos de la cara.

Los más impresionante es que el motociclista se levantó del asfalto y tenía el pecho ensangrentado, pero eso fue lo más impactante, sino que los ojos le colgaban hasta el pecho. En la grabación se puede ver que el joven se levantó y caminó un tramo con los ojos salidos.

¿El motociclista aún vive?

Una de las preocupaciones de los usuarios es saber qué pasó con el motociclista, si el joven sobrevivió, si pudieron operarlo para acomodarle los ojos o si no logró vivir.

“No sé que debe estar pensando el wey si estar muerto o estar así sin ver por toda la vida”, “No creo que sobreviva”, “Ojalá y le hayan intervenido a tiempo y recupere, cuando menos la vista de un ojo, pero mejor, los dos. Increíble que no haya fallecido”, “Lo bueno que solo fueron sus ojos y vivió para contarlo”, “Primero dios se recupere no somos nadie para juzgar”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.

Por el momento no se sabe si sobrevivió, ya que el accidente ocurrió en 2022, se desconoce el nombre del hombre accidentado.

Los usuarios consideran que sí sobrevivió porque en la grabación se puede ver que el hombre camina por la carretera, pese a tener los ojos de fuera, la mayoría de los usuarios ruega porque el joven haya vivido y se encuentre bien actualmente.