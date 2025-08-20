¿Quién es Larry en Los Simpsons? La historia del personaje

Larry, conocido como Larry the Barfly, fue una presencia constante pero discreta en Los Simpson desde el episodio “Homer’s Odyssey”.

A pesar de aparecer casi siempre en el fondo del bar de Moe, su presencia subestimada terminó generando un fuerte impacto cuando finalmente se dio su última participación en el programa en la temporada 35.

Larry, uno de los personajes secundarios más queridos de la serie y de los que menos se sabía murió en un capítulo que dejo en shock a los fans y, pero se revelaron detalles personales sen su despedida. En el episodio titulado “Restos del Día”, Larry muere repentinamente en su taburete del bar.

Sus amigos, Homero, Moe, Lenny y Carl, apenas se daban cuenta de su amistad hasta que perciben que nunca lo conocieron realmente, lo que genera en ellos culpa y remordimiento.

La madre de Larry revela que él consideraba a esos habituales del bar como sus “mejores amigos” y le había pedido a Moe y los demás compartir recuerdos agradables en su honor durante su funeral.

En el episodio, las cenizas de Larry son esparcidas sin saber que entre ellas hay zafiros ocultos, vestigio de una vida oculta como contrabandista de gemas, dejando aún más en suspenso la historia del personaje silencioso.

El productor ejecutivo, Tim Long, reconoció que la intención fue impactar emocionalmente a la audiencia, a pesar de que Larry nunca fue una figura central. Su muerte, excepcional en la serie, provoco una fuerte reacción entre los fanáticos, lo que demuestra cuánto aún importa incluso un personaje menor.

Usuarios en redes reaccionaron con tristeza y sorpresa. Como dijo uno en Reddit:

“Larry muere sentado en la barra, pero... nadie se da cuenta hasta que Moe intenta echar a todos y no reacciona. Así que todo el episodio trata sobre cómo, a pesar de estar allí desde la primera temporada, nadie con quien salía sabía nada de él”, explica un usuario mientras analizan la muerte.

Larry encarna la fuerza de los personajes secundarios: silenciosos, aparentemente insignificantes, pero capaces de dejar una huella duradera en quienes los conocen y en los espectadores.

