El mapa que me lleva a ti: Reparto y de qué trata esta nueva película romántica

'El mapa que me lleva a ti'

La nueva película de romance El mapa que me lleva a ti ya se estrenó y es un éxito entre el público. Pero, si aún no has visto esta cinta de Prime Video, te contamos quiénes integran el reparto y de qué trata esta historia basada en la novela de J.P. Monninger titulada The Map That Leads to You, publicada en 2017.

La producción dura aproximadamente 96 minutos y fue dirigida por Lasse Hallström, conocido por éxitos como Chocolat y Querido John. Además, las filmaciones de la película se realizaron en la ciudad de Terrassa, en España, en el año 2024, por lo que los paisajes europeos envuelven por completo este romance.

Reparto de El mapa que me lleva a ti

El reparto de esta nueva película romántica, El mapa que me lleva a ti, está integrado por:

Madelyn Cline como Heather Mulgrew

K.J. Apa como Jack

Sofia Wylie como Connie (o Constance)

Madison Thompson como Amy

Orlando Norman como Raef

Josh Lucas

J.R. Esposito , Marilyn Cutts , Giuseppe Schillaci como Marco

Eva García Montiel

La cinta es distribuida por Amazon Prime Video y producida por Amazon MGM Studios, Temple Hill Entertainment y Nostromo Pictures.

¿De qué trata El mapa que me lleva a ti?

La película El mapa que me lleva a ti sigue la historia de Heather, una joven recién graduada y extremadamente organizada de EU que decide emprender un viaje por Europa con sus amigas antes de iniciar la vida adulta que ha planeado desde hace años.

En esa aventura, la chica conoce de forma inesperada en un traslado en tren a Jack, un viajero que deja atrás itinerarios y se guía por un diario legado por su bisabuelo. El propósito de este aventurero es conocer todos los lugares que visitó su antepasado.

El encuentro termina en una conexión sentimental profunda y única, pero que desafía las convicciones de Heather y modifica el rumbo de su vida. A lo largo del viaje, secretos y decisiones cruciales pondrán a prueba su amor y los obligarán a replantearse su futuro juntos.

La película se estrenó en Prime Video el 20 de agosto. Si aún no has visto El mapa que me lleva a ti, te compartimos el tráiler oficial con subtítulos en español.