A Karen Polinesia le cae un rayo en el avión donde viajaba: ‘Pensé que había muerto’

A Karen Polinesia le cae un rayo en el avión donde viajaba

Karen Polinesia relató un momento aterrados que vivió en un reciente vuelo, donde el avión en que viajaba fue impactado por un rayo, motivo por el que llegó a sentir que había perdido la vida antes de darse cuenta de que se encontraba a salvo.

Karen Polinesia vive aterrador momento en avión

Recientemente, Karen Polinesia viajó en avión desde México a Nueva York, donde experimentó momentos inolvidables e increíbles a los que dedicó una publicación. Sin embargo, mencionó que hubo un pequeño momento que experimentó cuando se encontraba de camino a su destino en Estados Unidos.

"Entre la montaña y NYC, un rayo cayó en el avión en el que viajaba… por unos segundos pensé que había muerto, pero estoy bien", contó brevemente y agradeció a su público por haberse preocupado por el momento que también había compartido a través de sus redes sociales.

En la misma publicación, añadió un video en donde explica lo ocurrido más a detalle: “Me cayó un rayo en el avión. Estoy bien, de verdad creí que había muerto porque vi el cielo en las ventanas, blanco completamente justo cuando cayó el rayo”, explicó sobre el motivo de su sensación.

Para darle sentido al suceso, mencionó que se encontraban atravesando una nube gigante cuando cayó el rayo, motivo por el que ella lo confundió con el paraíso por la casualidad. “Tronó todo el avión, volteé a ver las ventanas y vi todo blanco”, narró.

Sus seguidores le enviaron mensajes donde dejaron ver su preocupación por la experiencia que vivió la influencer, pero también celebraron que ya se encontraba bien después del susto. Algunos de los comentarios son:

“¿Cómo que casi nos quedamos sin nuestra polikaren?"

"JUNTAS PARA DEMANDAR AL CIELO, AL PILOTO, A LA AGENCIA“.

“No te pases Ana Karen”.

“Qué miedo, pudo haber pasado a mayores”.

“No digas eso Anita, los polinesios y yo no sabríamos que hacer sin ti“.

¿Qué tan peligroso es que caiga un rayó en un avión?

Los aviones comerciales suelen ser alcanzados por rayos entre una y dos veces al año; sin embargo, no es peligroso ya que la aeronave se encuentra diseñada para que lo pueda resistir.

De ese modo, utiliza el principio de la jaula de Faraday para que la corriente eléctrica viaje por el exterior sin afectar el interior. Por ello, la electricidad se disipa de forma segura a través de sistemas de descarga y el fuselaje, aunque sí pueden haber ruidos o luces que desaten preocupación.