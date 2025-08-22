Intercambio de parejas, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Intercambio de parejas es un drama en el que conocemos la historia de dos mujeres que tras renacer, se casan con el marido de la otra, pues una quiere cambiar su destino sin saber que llegarán a su ruina.

¿De qué trata Intercambio de parejas?

Intercambio de parejas sigue la historia de Jimena Vargas, que recibió el Título Honorífico de Primera Clase y disfrutó de un esplendor sin igual en su vida pasada.

Intercambio de parejas ı Foto: Especial

Por su parte, la joven viuda María Vargas, quedó atrapada en el templo budista. Movida por los celos, María intentó asesinar a Jimena, pero inesperadamente ambas renacieron y regresaron a muchos años atrás, al día en que se casaron juntas por primera vez.

Esta vez, María se apresuró a casarse con Don Carlos, hijo de familia caída en desgracia, pensando que así podría cambiar su destino, sin saber que en realidad se estaba conduciendo hacia su propia ruina.

¿Dónde ver Intercambio de parejas?

La serie cuenta con un total de 60 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 11 capítulos antes de comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia en formato de película en plataformas como Dailymotion por alguno de sus nombres en inglés, Sisters of the Throne o Switched Grooms, Sealed Fate.

Otras series

Soy ese amor imposible para el General: En su vida anterior, Aurora Duarte se casó con la familia Zárate, pero al final fue torturada hasta morir. Al renacer, para divorciarse de su esposo, recurrió a Rafael Castillo. Mientras convivían, poco a poco fue descubriendo los secretos que él guardaba en su corazón.

Hermanos arrepentidos: Sofía Suárez fue explotada por su propia familia hasta la muerte en su vida pasada, lo que significó unos últimos momentos terribles, donde su prometido y su hermana se mostraron su amor junto a su cadáver. Por ese motivo, cuando Sofía renace antes de la tragedia, decide que no dejará que las personas que la traicionaron arruinen su vida y decide alejarse de ellos y cortar todo lazo existente para así salvaguardar su seguridad por encima de todo.

Ella, mi brillante novia: Una bondadosa heredera de una familia adinerada que fue forzada por su hermana, una hija ilegítima, a casarse con el típico playboy. Es Jane, la hija bastarda quien habla con su hermana Nora, quien lleva un vestido de novia al ser obligada a casarse con el hombre que no ama. Sin embargo, para conseguirlo se enfrenta contra él a una carrera donde se convierte en vencedora.