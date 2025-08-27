Enrique Iglesias y Anna Kournikova serán papás de su cuarto hijo | FOTO

Enrique Iglesias y Anna Kournikova serán papás de nuevo. La pareja lleva 24 años juntos y tienen tres hijos y uno más en camino, como se reveló a pesar del hermetismo con el que ambos llevan su relación desde hace tiempo.

Es tan poco lo que se sabe sobre la pareja conformada por Anna Kournikova y Enrique Iglesias que incluso se desconoce si se han casado o no. Incluso, sus apariciones en lo público son casi inexistentes, lo que hace que muchos desconozcan qué sucede en sus vidas.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova serán padres otra vez; aquí las fotos ı Foto: larazondemexico

Así se reveló que Enrique Iglesias y Anna Kournikova tendrán un hijo

La revelación de que la pareja espera un cuarto hijo no ha sido una noticia que ellos revelaron, sino una filtración que ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales al respecto de la privacidad de la pareja.

Todo surgió a partir de unas fotos compartidas por la revista Hola! en donde podemos ver a la ex atleta de 44 años de edad en la calle junto con sus tres hijos con el intérprete de ‘Bailando’ que se encuentra de gira actualmente.

Se sabe que la mujer llevaba a los menores camino a la escuela cuando fue captada. Peso al clima, aparece con una sudadera blanca amplia que hace una bolsa en la zona del vientre. Combinó con unos shorts negros, calzado cómodo, lentes de sol y un recogido casual.

“Ambos están muy ilusionados con volver a ser padres y lo serán a finales de este año —ella está en el ecuador de su embarazo—“, confirmó una fuente cercana a la pareja en la publicación.

Aseguran que Anna Kournikova está embarazada ı Foto: Revista Hola!

Antes de la revelación, ya habían rumores sobre un posible embarazo de la famosa, cuando a inicios de verano se le vio con ropa deportiva oversize que si bien ocultaban su figura, dejaban ver un cambio físico importante.

Cabe mencionar que los embarazos anteriores de Anna Kournikova se han vivido con total discreción en el pasado. Por ejemplo, su primer embarazo con Enrique Iglesias se vivió en total secreto y lejos del ojo público, pues solo su familia y seres queridos sabían al respecto.

El nacimiento de los mellizos fue revelado por TMZ y la segunda vez que se embarazó, la revelación estuvo a cargo de la revista Hola! que mostró imágenes exclusivas de la mujer en un barco en Miami. Posteriormente, ella publicó una foto en el quirófano con su hija en brazos y su pareja acompañándola.