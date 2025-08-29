Pequeña... otra vez: ¿Dónde ver la película completa en español?

Pequeña… otra vez es una película que ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales. Te compartimos de qué trata esta historia y dónde puedes ver la cinta completa.

Llamada originalmente en inglés Little, se estrenó el 12 de abril de 2019 en salas de cine. Tiene una duración de 1 hora 49 minutos y está clasificada como una comedia.

Pequeña… otra vez fue dirigida por Tina Gordon Chism, con un guion de Tracy Oliver y la propia Tina. El reparto principal de la película está integrado por las actrices Marsai Martin, Regina Hall e Issa Rae.

Marsai comentó en una entrevista que se le ocurrió la historia de la película en 2014, cuando tenía 10 años, actualmente la intérprete estadounidense tiene 21, y se inspiró en la cinta Quisiera ser grande del año 1988.

¿De qué trata la película Pequeña... otra vez?

La película Pequeña… otra vez retrata la vida de Jordan Sanders quien es una determinada empresaria de la industria tecnológica, pero su actitud altanera e irrespetuosa con otra gente hace que sea odiada por sus compañeros de trabajo.

Todo cambia cuando un día Jordan es demasiado grosera con una pequeña niña, quien la maldice y desea con todas sus fuerzas que la empresaria se vuelva pequeña como ella para poderle dar su merecido y vengarse. De forma inesperada, el deseo de la niña se cumple y Jordan despierta en su casa en su cuerpo de 13 años, todo poco tiempo antes de una presentación de vida o muerte en la empresa.

April, asistente de Jordan, lleva mucho tiempo pidiendo a su jefa ser más reconocida en su empleo y no ser maltratada. Ella es la única que sabe de la transformación de su jefa y no pierde la oportunidad de sacar ventaja, lo que las lleva a ambas a una serie de enredos, mientras su vida personal y profesional se encuentran en riesgo.

Pequeña… otra vez es una comedia acerca del precio del éxito, el poder de la hermandad, y tener una segunda oportunidad para ser mejor persona y enmendar tus errores.

Este es el tráiler de la película.

¿Dónde ver la película Pequeña... otra vez completa en español?

La película Pequeña… otra vez está disponible en plataformas como Apple TV, Netflix y Prime Video. Además, es posible disfrutar de esta película en Daily Motion o en TikTok por partes, como en el perfil de pelisfilm13.