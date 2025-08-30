¡Es oficial! Coco 2 está en desarrollo

Coco, película ganadora del Óscar a Mejor Película Animada y fenómeno mundial, tendrá una segunda entrega. El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, anunció oficialmente que Coco 2 está en desarrollo. La secuela contará nuevamente con la dirección de Lee Unkrich y la codirección de Adrian Molina, mientras que Mark Nielsen se encargará de la producción.

Coco, un fenómeno mundial

Coco es una película animada de Disney-Pixar que se estrenó en 2017. La historia sigue a Miguel Rivera, un niño mexicano de 12 años que sueña con convertirse en músico, a pesar de que su familia tiene prohibida la música desde hace varias generaciones.

En el Día de Muertos, Miguel se transporta mágicamente al colorido Mundo de los Muertos, donde busca la bendición de su tatarabuelo, Ernesto de la Cruz, un famoso cantante. En el camino, conoce a Héctor, un amigable y olvidado músico, con quien descubre verdades ocultas sobre su familia y el verdadero valor del recuerdo y la unión familiar.

Uno de los mejores momentos que nos ha regalado Pixar, lloré como una magdalena 'Coco'. pic.twitter.com/4ek8h9acbe — SitoCinema (@SitoCinema) May 2, 2023

La película ha sido alabada por su representación de la auténtica cultura mexicana, su emotiva historia y su banda sonora, que incluye la canción ganadora del Óscar “Recuérdame” ("Remember Me").

En el doblaje latinoamericano de Coco, Miguel fue interpretado por Luis Ángel Gómez Jaramillo; Héctor por Gael García Bernal; Mamá Coco por Ana Ofelia Murguía; y Ernesto de la Cruz por Marco Antonio Solís, El Buki. La versión de la película en español latino recibió elogios por mantener algunas expresiones comunes de México, reflejando fielmente las tradiciones del país.

Coco ganó el Óscar a Mejor Película Animada y se convirtió en un fenómeno internacional. Por ello, se ha incluido en los parques de Disney y se han realizado eventos musicales en México y Estados Unidos inspirados en la cinta.

Coco 2 está en desarrollo, ¿cuándo se estrena?

Aunque aún no se ha revelado una fecha de estreno, Pixar asegura que Coco 2 progresa con buen ritmo y promete regresar al mundo lleno de música y lazos familiares que hizo de la primera entrega una película que unió generaciones. La película está programada para después de 2028.

Otros anuncios importantes:

Las películas de Pixar anunciadas para los próximos años son:

2026: Hoppers y Toy Story 5

2027: Gatto

2028 y más adelante: Los Increíbles 3