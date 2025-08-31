Recientemente la empresa Mattel lanzó una edición especial de la muñeca Skelita Calaveras de Monster High, la pieza está diseñada para celebrar el Día de Muertos con elementos de la mitología mexica, inspirados en el dios Quetzalcóatl. Esta versión conmemorativa forma parte de la línea Howliday.

¿Cómo es la Monster High inspirada en Quetzalcóatl y el Día de Muertos?

Esta nueva versión de Skelita Calaveras de Monster High destaca por lucir un vestido negro con mangas abullonadas, además de un estampado con colores como el jade, rojo, amarillo y rosa mexicano, que evoca a la emblemática serpiente emplumada. Del mismo modo, la muñeca tiene detalles que representan el simbolismo de la cultura prehispánica como un collar con la cabeza de Quetzalcóatl, un cinturón dorado y un reboso rojo.

El anuncio de esta Monster High lo hizo la empresa desde sus redes sociales: “¡Skelita Calaveras hace su regreso escalofriante! Para honrar su rico susto azteca, lleva una vibrante falda y tocado de tonos joyos que representa a Quetzalcóatl, la poderosa serpiente emplumada asociada con la sabiduría, el viento y la creación. Más allá de su bonita mirada, Skelita celebra las tradiciones del Día de Muertos con la familia, para recordar y rendir respeto a los seres queridos que vinieron antes".

¿Cuánto cuesta la Monster High inspirada en Quetzalcóatl y el Día de Muertos?

La muñeca Skelita Calaveras de Monster High, diseñada para celebrar el Día de Muertos e inspirada en Quetzalcóatl, puede comprarse en el sitio web MattelCreations.com y en Amazon, pero no se ha confirmado si Amazon México la venderá directamente.

El lanzamiento de la pieza está programado para el martes 2 de septiembre de 2025, a partir de las 10:00 am (Hora centro de México). Su precio aún no ha sido confirmado por Mattel, pero se estima que rondará los mil 108 pesos mexicanos (equivalente a unos 54 dólares).

Monster High ha lanzado otras versiones inspiradas en el Día de Muertos:

Mattel anunció en 2023 la Skelita Calaveras–Howliday Día de Muertos, que fue lanzada como parte de la línea Howliday. Esta edición presenta a Skelita con maquillaje de calavera de azúcar, reflejos verde azulado en el cabello, un tocado de flores naranjas y un vestido decorado con encaje monstruoso, calaveras y mariposas monarca. La muñeca incluye una plataforma con detalles de flores y un empaque premium.