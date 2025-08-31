¿Quién es Nancy González? La mamá de Aaron Mercury

Nancy González formó parte de la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3, donde su hijo Aaron Mercury se convirtió en nominado por primera vez en la temporada del programa, donde ha tenido una participación tranquila, aunque con algunos roces.

El influencer de 24 años de edad ya había presentado en el pasado a su mamá, quien es bastante activa en redes sociales y reconocida por las fans de Aaron Mercury. Ahora, te compartimos lo que sabemos sobre Nancy González.

LAS QUIERO BONITAAAS, la novia de abelito, la mamá de aarón y la hermana de aldo 😭#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/Zkn0xXegE6 — ela koo day ⋆ (@vantemygs) September 1, 2025

¿Quién es la mamá de Aaron Mercury?

El participante de La Casa de los Famosos México 3 se muestra muy orgulloso de su madre, pues recuerda que la mujer supo ayudarlo a él a su hermano como una madre soltera.

El influencer se sinceró en La Casa de los Famosos México 3 sobre su relación con su papá, al asegurar que no tienen una relación cercana y se alejaron aún más cuando el hombre hizo una vida con otra mujer y dejó de interesarse en apoyarlo.

Se sabe que la mujer es emprendedora y tiene un hijo mayor con otro hombre que no es papá del influencer. Se trata de Rodrigo González, con quien tiene un vínculo estrecho.

La mujes destaca por el gran apoyo que le ha dado siempre a su hijo desde sus inicios en su carrera de influencer, algo que las seguidoras de Aaron Mercury siempre han agradecido, lo que le ha dado a ella también una base de seguidores.