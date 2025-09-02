Karla Garrido explora la maternidad, el miedo y la fuerza en ‘Quebranto’

“¿Qué sucede con esas lealtades ocultas que le tenemos a nuestra familia?”, cuestionó Karla Garrido sobre el que llamó “el tema fundamental” de la serie Quebranto de Disney+, donde interpreta a Sara, una mujer embarazada que atraviesa situaciones de mucha tensión mientras se encuentra en un momento de vulnerabilidad.

Karla Garrido definió su rol en el drama como el de una “guerrera, valiente y humana”, al destacar los matices que aparecen en el proyecto que se estrenó el pasado 17 de agosto y que cuenta con un total de 6 episodios. “Los personajes de Quebranto son muy humanos. Son valientes, pero tienen miedo; son egoístas, pero dan. Es una característica muy bella de esta serie”, dijo en entrevista para La Razón de México.

Sobre su personaje mencionó: “Está embarazada de su primera hija, durante mucho tiempo buscaban a esta bebé y por fin se da [...] Sara por mala suerte se involucra en una situación en la que no tenía ‘ni vela en el entierro’, y de repente tiene que sacar adelante su vida y la de su bebé”, contó sobre una maternidad que se transforma en los últimos meses de gestación.

A pesar de la situación extra cotidiana que vive en la ficción, Garrido encontró un factor que la ayudó a conectar con Sara, al considerarlo un elemento que las impulsa a ambas. “Una vez escuché a una escenógrafa decir que a ella le daba mucho miedo ser madre porque eso significaba hacer un pacto con la vida. Me pareció muy poderoso. Creo que tengo un pacto de vida, quiero hacerla satisfactoria, positiva. Creo que eso me conecta con Sara, las dos tenemos ese pacto inquebrantable”, reflexionó.

Después del éxito de la película Sujo, donde Karla interpretó a Rosalía, la actriz se encuentra en un momento de su carrera donde puede elegir sus siguientes pasos para “transgredir la estereotipación de los personajes”, al evitar aquellas producciones en las que su apariencia define el camino de los mismos.

“Yo soy una mujer morena que tiene rasgos muy mexicanos y pareciera que estas historias de la gente con mi perfil es que no pueden escapar a sus condiciones. Lo que intento hacer es salir de esos estereotipos y también proyectarlo en mi vida personal”, explicó al respecto.

Tras el estreno de Quebranto en Disney+, Karla Garrido sigue trabajando. Se encuentra en grabaciones de la segunda temporada de Las Azules, donde regresa como Violetta, mientras trabaja en su ópera prima como escritora. “Estoy en ese proceso de entrar al mundo de la dirección y del guionismo. Me gustaría contar otras historias, sobre todo de mujeres que no solo son madres, que tienen más de 30 años, de repente le tenemos mucho miedo a envejecer, a vernos grandes”, comentó sobre su proyecto con nombre por revelar.