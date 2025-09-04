Luna de miel con mi multimillonario secreto: ¿De qué trata y dónde ver este drama?

La serie Luna de miel con mi multimillonario secreto o Summer Honeymoon with My Secret Billionaire retrata la vida de Ellie, quien es abandonada por su prometido el día de su boda por una rica heredera. Para evitar la humillación, ella se casa con un conserje, Daniel, que conoce en el hotel donde celebraría su matrimonio.

Ellie invita a Daniel a su lujosa luna de miel y la química entre ellos aumenta con la convivencia diaria. Sin embargo, ella no sabe que Daniel es en secreto multimillonario y dueño de la Isla Arcoíris y que fingió ser un conserje para escapar de su propio matrimonio arreglado.

Ellie y Daniel acuerdan un matrimonio relámpago de siete días que termina en divorcio. Pero el amor que desarrolla uno por el otro podría cambiar sus planes y complicar todo.

¿Dónde ver Luna de miel con mi multimillonario secreto?

Luna de miel con mi multimillonario secreto o Summer Honeymoon with My Secret Billionaire es una serie producida por la popular plataforma DramaBox.

El idioma original del drama es el inglés, sin embargo, es posible verla subtitulada en español. Aún no se encuentra disponible la versión doblada al español.

La serie está disponible oficialmente en el sitio web y la app de DramaBox, que puedes descargar en tu dispositivo móvil para disfrutar de tu entretenimiento en cualquier lugar.

Los primeros episodios son gratuitos, pero después del periodo de prueba, necesitarás una suscripción para continuar viendo el resto de la serie.

También puedes ver los capítulos sin costo, en idioma inglés sin subtítulos en YouTube, te dejamos el enlace a continuación.

En TikTok también puedes disfrutar de algunos episodios de Luna de miel con mi multimillonario secreto. Busca el perfil lydiaalyssawbip9 o

@lydiaalyssawbip9 Summer Honeymoon with My Secret Billionaire (1)🌟 Continue the story here 👉🏻 📲 Download the "DramaBox"app 🔍 search for "ccf17", and watch the full series ✨! ♬ original sound - LydiaAlyssawBIP9 - LydiaAlyssawBIP9

