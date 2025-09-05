Luz de luna sobre una estrella solitaria: ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie viral Luz de luna sobre una estrella solitaria es una de la producciones más emocionantes del momento por su intensa trama de venga, venganza y perdón, que cautiva a los usuarios de las redes sociales.

La historia de los hermanos Daniel y Carlos, con una rivalidad muy intensa que logra dividir a la familia tomando partido por uno de ellos, al grado de que se expresan con maltrato hacia el otro hermano, es catártica, por eso los usuarios se enganchan porque provoca muchos sentimientos esta serie.

¿De qué se trata Luz de luna sobre una estrella solitaria?

El drama chino narra la historia de Daniel, un joven que estuvo encarcelado por algo que él no hizo, pero después de cumplir con su condena, su prometida va por él para llevarlo con su familia y su hermano Carlos, quien está incursionando en el mundo de la música clásica con conciertos.

Sin embargo, Daniel se encuentra con el desprecio de su familia, toda la atención es para Carlos, quien además es un hijo adoptado.

Lo defienden tanto a tal grado que prefieren salvar al perro de Carlos, que a Daniel, quien estaba muriendo por un ataque de asma.

Carlos deja en claro que tiene coraje y rencor para Daniel y lo secuestra para poner a prueba a la familia, para que ellos decidan a quién de los dos van a salvar. Ellos eligen a Carlos sobre su verdadero hijo.

Carlos, obsesionado con Daniel, le pidió que lo dejara casarse con u prometida Julia, una joven adinerada, que ya tenía el matrimonio arreglado con Daniel, pero ella misma le pide a Daniel permiso para casarse con Carlos, aunque supuestamente esta boda era falsa.

Daniel decide irse, fingir su muerte y empezar con su maestro más conocido una carrera en la música, su familia queda devastada tras la presunta muerte, pero ahí es cuando empieza la venganza de Daniel contra su familia.

Sus papás, hermana y prometida logran encontrar a Daniel y quieren reencontrarse con él, pero el músico ya está en una nueva vida, con una nueva identidad, y los hace sufrir tanto como ellos lo hicieron sufrir con maltratos extremos.

¿Dónde ver el drama chino Luz de luna sobre una estrella solitaria?

La serie de drama chino Luz de luna sobre una estrella solitaria se puede ver completa en la plataforma de Drambox, solo los primeros 10 episodios están disponibles de forma gratuita, para ver el resto hay que pagar suscripción o ver anuncios para desbloquear los episodios.

Si quieres ver Luz de luna sobre una estrella solitaria completa, gratis y en español, la puedes ver en la plataforma de Dailymotion, ahí escribe el nombre de la serie e inmediatamente podrás ver el completo este drama chino.

