Méteme en tu closet, mi príncipe 2: Encuéntrame en tu memoria, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Méteme en tu closet, mi príncipe 2：Encuéntrame en tu memoria es la secuela de la primera serie homónima, en donde conocemos a dos hombres con una atracción entre ellos que es indiscutible.

¿De qué trata Méteme en tu closet, mi príncipe 2：Encuéntrame en tu memoria?

Méteme en tu closet, mi príncipe 2：Encuéntrame en tu memoria sigue la historia de Gabriel y Sebastián. Recordemos que en la primera parte, Gabriel estaba por casarse. Sin embargo, su boda se ve interrumpida cuando Sebastian, que es heredero de la mafia, entra a su habitación de hotel mientras huye de unos asesinos.

Méteme en tu closet, mi príncipe 2：Encuéntrame en tu memoria ı Foto: Especial

Este inesperado encuentro entre Gabriel y Sebastian desata viejos sentimientos que logran aflorar mientras se destapa una brutal infidelidad por parte de Isabella, la novia.

En esta nueva temporada, Gabriel se aferra a una nueva esposa, mientras que Sebastián lucha solo contra las sombras. Este inicio trágico ocurre porque Gabriel perdió la memoria.

El inicio muestra a la feliz pareja de enamorados, Gabriel y Sebastian, quienes disfrutan de su amor, pero pronto todo cambia cuando Sebastian viaja a México para encontrar a su madre sin saber que era una trampa.

Esto provoca que Gabriel sea atacado brutalmente, lo que provoca que pierda la memoria y se case obligado con una mujer, a pesar de ya tener esposo.

¿Dónde ver Méteme en tu closet, mi príncipe 2：Encuéntrame en tu memoria?

La serie disponible en la plataforma de Goodshort cuenta con un total de 68 episodios, que están disponibles para adquirir en el sitio web. Si lo quieres ver gratuito en el sitio, solo podrás hacerlo hasta el capítulo 10, donde termina la prueba.

Como alternativa, puedes encontrar el drama a través de la plataforma de Dailymotion o en YouTube, ya sea por su nombre al español o en inglés como Sneak Me in Your Closet Lost in Deja Vu. Podrás ver la historia completa en formato de película.

