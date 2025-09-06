Imagine Dragons declara su amor a México en un reencuentro explosivo

Dos años tuvieron que pasar para que Imagine Dragons volviera a presentarse en la capital del país, y la agrupación lo hizo de manera inigualable, entonando enérgicamente aquellos himnos que los catapultaron a la fama desde 2012, cuando el álbum Night Visions y su sencillo “Radioactive” tomaron por sorpresa la escena musical.

El Dato: La agrupación de rock estadounidense ha sido galardonada con un premio Grammy, cinco premios Billboard Music Awards y un premio World Music Award.

El Estadio GNP Seguros fue el escenario perfecto para dar inicio a la gira Loom World Tour con un lleno total. El espectáculo comenzó a las 21:30 horas y, desde muy temprano, hizo vibrar a los miles de asistentes con la potencia de “Thunder”, un tema que refleja la historia de la banda, pues pasaron de tocar en bares de Las Vegas a conquistar estadios en todo el mundo. La noche de ayer en la Ciudad de México no fue la excepción.

La explosividad del público acompañó también a “Bones” y se acrecentó cuando Dan Reynolds se quitó la camisa al finalizar la interpretación. El vocalista aprovechó para dedicar unas palabras en español al público: “Hola, mis amigos”. Tras el breve saludo el vocalista comenzó a cantar “Take me to the beach”, mientras enormes pelotas de playa rodaban entre los asistentes más cercanos al escenario.

65 mil personas presenciaron el regreso de la banda a CDMX

Tras entonar “Whatever it takes”, el líder de la banda agradeció a los fanáticos mexicanos por su compañía: “Ciudad de México es uno de mis lugares favoritos en el mundo. La gente, la cultura, el amor… es mágico todo lo que se encuentra aquí. ¡La comida!”.

Poco después Imagine Dragons presentó “Wrecked”, una canción que rara vez interpretan en sus giras y que habla del duelo por la pérdida de un ser querido. “La vida es muy corta, esto va dedicado a dos personas que amé, pero ya no están aquí. Lo único que sé es que estamos hoy juntos. Gracias por elegir pasar la noche con nosotros”, expresó Dan Reynolds con evidente emoción.

Los ánimos subieron aún más cuando el originario de Las Vegas bajó del escenario para saludar, abrazar y tomarse fotos con los fans que se encontraban en la pasarela, mientras sonaba “I bet my life”. Con “Bad liar” y “Wake up”, Imagine Dragons completó apenas la primera mitad de un show plagado de emociones.

Las percusiones marcaron la entrada de uno de los temas icónicos de la banda: “Radioactive”, una canción que mezcla metáforas apocalípticas con la idea de superar la adversidad; el coro fue entonado al unísono por el público presente en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Tras “Demons” —tema sobre la lucha interna contra la oscuridad y la vulnerabilidad emocional— y “Natural”, Imagine Dragons volvió a mostrar su cariño a México con una breve interpretación de “Cielito lindo” y un “I love you, Mexico” dedicado a los asistentes.

“Hay gente que me dice: ‘tu música salvó mi vida’, pero la verdad es que ustedes, escuchándome a través de los años, fueron quienes me salvaron a mí. Gracias por cantar conmigo y crecer conmigo. No estamos divididos: hoy estamos juntos, celebramos, reímos, somos humanos”, compartió Reynolds, recibiendo una ovación ensordecedora.

Con “Sharks”, el vocalista se divirtió sobre el escenario con un sombrero de tiburón, mientras en las pantallas aparecía la famosa botarga del escualo de Katy Perry mezclada entre el público. Al terminar “Enemy”, se acercó a los fans mientras fuegos artificiales y papeles de colores iluminaban el cielo capitalino.

Sonó “Believer”y el recinto retumbó; así concluyó un show marcado por la energía del público y la potencia de la banda. El domingo se presentará de nuevo en el Estadio GNP Seguros.