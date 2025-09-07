Dinero, armas y Feliz Navidad: ¿Dónde ver este drama completo?

Un nuevo drama viral está acaparando la atención en las redes sociales y se trata de Dinero, armas y Feliz Navidad, la cual emociona a los fans de las series en formato vertical.

La producción de ReelShort habla sobre el valor que la mayoría de las personas le dan al dinero y sobre lo interesada que es la gente cuando alguien tiene riqueza en abundancia, pero solo unas personas prefieren ver el corazón de las personas antes que su dinero.

¿De qué se trata la serie Dinero, armas y Feliz Navidad?

La serie narra la historia de Matías Duperyron, un joven empresario que se dedica a crear armamento para los militares, quienes cada que él saca un nuevo invento se interesan en adquirir mejores armas cada vez.

En un negocio, los militares invitan a Matías a una cena con el presidente, pero el empresario decide posponerla para encontrar el amor, ya que en la noche va a tener una cena y espera conocer a su futura esposa.

Matías va a la cena y todas las mujeres lo rechazan porque él finge que es un vendedor con un sueldo promedio y todas quieren un hombre millonario, excepto una joven que se le acerca y le ofrece a él pagarle para que se haga pasar por su prometido y llevarlo a casa en Navidad con toda su familia.

Matías acepta y llega fingiendo en su papel de que es vendedor, por supuesto que a la familia de Camila Romero no le gusta esta noticia, pues lo creen inferior por no tener dinero, sin embargo, Camila lo defiende hasta el final creyendo en lo que él dice.

Para probar que es millonario le regala 50 mil dólares a la sobrina de Camila, pero todos piensan que es falso, pero la niña cree en la palabra de Matías y descubre que el cheque es real y termina cobrando todo.

Al final, Matías y Camila se van enamorando verdaderamente y pasan de tener un compromiso arreglado a estar enamorados de verdad.

¿Dónde ver Dinero, armas y Feliz Navidad?

La serie de Dinero, armas y Feliz Navidad se puede ver en la plataforma de ReelShort, pero solo están disponibles de manera gratuita algunos capítulos, para desbloquear el resto hay que ver anuncios o pagar suscripción.

Otra opción ver Dinero, armas y Feliz Navidad completa y gratis es en la plataforma de DailyMotion, la serie se puede ver completamente gratis, sin necesidad de suscripciones, lo único que tienes que hacer es escribir el nombre de la serie.

Otras series similares que puedes ver son:

Divorciados en la boda

Atrapada y redimida por su amor