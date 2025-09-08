Reportan a influencer Marian Izaguirre en estado crítico de salud

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla informó que el estado de salud de la influencer Marian Izaguirre es “crítico” y permanece en observación en el Hospital de la Mujer ubicado en el municipio de Morelia.

En conferencia de prensa el gobernador mencionó que el pasado 6 de septiembre la joven fue localizada con vida en la ciudad de Morelia tras estar reportada como desaparecida durante cinco días.

Añadió que la influencer salió por su propia cuenta del municipio de Uruapan y se refugió en un hotel en Morelia, dónde después fue localizada en un estado de salud “delicado”.

Ramírez Bedolla mencionó que continúan con las investigaciones para saber que le pasó a la joven, pero todo apunta a una situación de “violencia intrafamiliar” que fue lo que provocó que la influencer saliera de Uruapan.

“Estamos haciendo todo por salvarle la vida, por su estado crítico de salud que presenta está en cuidados intensivos y estamos atentos a la situación hoy por la mañana nos dieron el reporte tanto de su situación de salud como de la Fiscalía General De Justicia del Estado entorno a las investigaciones”, detalló el gobernador.

Marian Izaguirre, nacida el 13 de noviembre de 2001, es una reconocida creadora de contenido en redes sociales. Su actividad principal se desarrolla en TikTok, donde comparte videos de moda, estilo de vida, humor y tendencias, y donde ha consolidado una comunidad de seguidores que supera los 4 millones.

Además, cuenta con más de 321.000 seguidores en Instagram y ha incursionado en la música con el sencillo pop ‘Boom Boom’ en 2023. Entre sus proyectos destaca la serie ‘Súper agente Izaguirre’, en la que interpreta a una policía en situaciones cómicas, y su participación en diversos trends virales.

LMCT