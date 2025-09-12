Entregada al falso tonto, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Entregada al falso tonto es un drama chino en el que una joven bondadosa es traicionada por su cruel familia, quiénes solo la reconocen para casarla con el integrante enfermo de otra importante familia.

¿De qué trata Entregada al falso tonto?

Entregada al falso tonto sigue la historia de Clara, una joven que desde que era pequeña estuvo perdida y alejada de su casa por años, sin saber que su hermano padece una grave enfermedad, cosa que descubre al reencontrarse con la familia Suárez.

Entregada al falso tonto ı Foto: Especial

Con su carácter bondadoso, Clara asume la carga del hogar y comienza a trabajar en ocho empleos diarios, soportando los malos tratos y humillaciones de la sociedad.

La joven no sospecha la cruel verdad, que la familia Suárez solo la reconoció para cumplir la promesa de casar a una hija con el hijo de la familia Pérez, y así entregarla al hijo discapacitado de la familia.

¿Dónde ver Entregada al falso tonto?

La serie cuenta con un total de 100 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama en la plataforma de Dailymotion bajo el nombre She Glowed Up Alone, su título en inglés. En esta plataforma, estará la historia completa en formato de película.

Otras series

Manual para domar a un papá o Princesita antigua: Aventuras en el Futuro: Lucía Ríos, que cumple la mayoría de edad, deja su cuerpo como la princesa heredera del Reino Fénix y despierta en otro cuerpo. Descubre que en esta vida es una niña maltratada, por lo que decide salvar a su nueva versión. Se convierte en su misión educar a un nuevo papá para transformarlo en un hombre respetable.

Domesticar un caballo salvaje: Mariana, por no saber cómo debía actuar, enfrentó todo tipo de trampas y se convirtió en el chivo expiatorio de la familia. Sin embargo, ella estaba lista para liberarse de ellos. Así es como decide casarse con el enemigo de sus padres y lo consigue, sorprendida de que su deseo se convirtiera en realidad.

La muñeca rota del Sr. Nieves: Valeria Cruz es una joven de buen corazón que salvó al presidente del importante Grupo Nieves. Por un encuentro casual, Valeria queda embarazada por accidente, además de con una pierna rota. Por complicaciones, da a luz a su hijo a los ocho meses, lo que genera algunos problemas.