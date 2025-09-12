La actriz Margot Robbie sorprendió al aparecer con un vestido transparente en la alfombra roja de su más reciente película A Big Bold Beautiful Journey, o Un viaje atrevido y maravilloso en español, en Londres. En esta ocasión dejó el rosa por el color blanco y las transparencias, que hicieron lucir su figura.

Esta aparición marca una de las primeras veces que Margot pisa una alfombra roja tras varios meses de ausencia luego de que en noviembre de 2024 se dio a conocer que la actriz y productora se convirtió en madre. Además, se divulgó que en los meses posteriores decidió enfocarse en el cuidado de su primer hijo.

Por ello, su retorno a los reflectores era uno de los eventos más esperados tanto por sus seguidores como por los medios de todo el mundo. La expectativa por ver cómo presentaría era alta, considerando sus looks sumamente estéticos que siempre captan la atención. Como era de esperarse, Margot Robbie no defraudó a sus fans.

Del mismo modo, la famosa rindió homenaje al diseñador Giorgio Armani, quien falleció recientemente, pues su atuendo forma parte de la colección primavera/verano de 2025 de Armani Privé.

Margot Robbie luce un vestido transparente que causa furor en redes sociales

Un peinado alto que dejaba al descubierto su rostro, unos aretes y anillos pequeños complementaron el look de la australiana. El vestido usado por Margot Robbie en la premiere de la película A Big Bold Beautiful Journey, en Londres, forma parte de la colección primavera/verano de 2025 de Armani Privé.

El diseño se destaca por tener transparencias, además de por estar compuesto por cristales unidos a mano y por delicados tejidos que lo convierten en uno de los atuendos más impresionantes que ha lucido la artista. La prenda llegaba hasta el suelo, cubriendo por completo sus pies, mientras que en la parte posterior dejaba gran parte de su espalda al descubierto gracias a un escote profundo en la espalda.

Además, el vestido tiene un detalle muy atractivo, pues se integró un broche en forma de flor, también cubierto de cristales, que sostiene los tirantes de la prenda.

Margot Robbie usa un vestido de Armani en la premiere de 'A Big Bold Beautiful Journey', en Londres ı Foto: X @Rubass_

Margot Robbie optó por un maquillaje muy natural que resaltó sus pómulos. Además, usó unos zapatos de tacón en color plateado que hicieron un match perfecto con el vestido transparente que impresionó a los asistentes de la alfombra roja.

Sin duda, la actriz de Barbie nos ha regalado varios atuendos dignos de una alfombra roja durante toda su trayectoria. Pero esta ocasión, marcó su regreso a los reflectores luego de convertirse en madre, en noviembre de 2024.