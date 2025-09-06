Milán despide a Giorgio Armani y reconoce su legado

MILÁN (AP)-Cientos de admiradores comunes y personalidades presentaron sus últimos respetos el sábado a Giorgio Armani, recordado por el alcalde de Milán como un “hombre de extraordinaria elegancia” que dejó una huella indeleble en la ciudad y en el mundo de la moda mundial.

Armani murió el jueves a los 91 años en su casa en la capital de la moda de Italia rodeado de sus seres queridos. Su casa de moda dijo que trabajó hasta el final. Uno de sus últimos proyectos fue un desfile que marcó los 50 años de su marca Giorgio Armani, que cerrará la Semana de la Moda de Milán a finales de este mes.

Un coche fúnebre lleva el ataúd del difunto diseñador de moda Giorgio Armani, en el Armani/Teatro de Milán, en el norte de Italia, el sábado 6 de septiembre de 2025. ı Foto: AP

Donatella Versace presentó sus respetos en el teatro donde Armani mostraba regularmente sus colecciones de prêt-à-porter, dejando un ramo de flores blancas.

Otros dolientes prominentes incluyeron a los directores de cine italianos Giuseppe Tornatore y Gabriele Salvatores, el presidente del Comité Olímpico Italiano, Giovanni Malagò, y el presidente de la cámara de moda italiana Carlo Capasa con su hermano, el diseñador de Costume National Ennio Capasa.

El aroma del incienso llenó el teatro donde se colocó el ataúd de Armani en medio de filas de velas en bolsas de papel que proyectaban una luz brillante mientras la música de piano del compositor italiano Ludovico Einaudi sonaba suavemente de fondo. El ataúd cerrado estaba adornado con un ramo de rosas blancas de tallo largo y flanqueado por guardias de honor de carabinieri en trajes ceremoniales.

La gente presenta sus respetos al diseñador de moda Giorgio Armani, que yace en el Armani/Teatro de Milán, en el norte de Italia, el sábado 6 de septiembre de 2025. ı Foto: AP

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, fue uno de los primeros en llegar, ofreciendo sus condolencias a Leo Dell’Orco, colaborador de Armani desde hace mucho tiempo y jefe de ropa masculina, que estaba cerca del ataúd.

“Un hombre de extraordinaria elegancia”, dijo Sala a los periodistas afuera. “Milán está llena de señales de Armani. Será imposible olvidarlo”, agregó.

Sala recordó una llamada telefónica de Armani a principios de agosto, cuando se conoció la noticia de un escándalo de corrupción en la ciudad.

“Dijo: ‘Entiendo que este es un momento difícil. Siempre hay algo positivo en los momentos difíciles. Los verdaderos amigos se muestran a sí mismos. Soy tu verdadero amigo’. Esto siempre lo recordaré”, dijo Sala.

Muchos seguidores del diseñador trajeron flores para dejar en recuerdo, o usaron piezas de Armani arrancadas de sus armarios. Annamaria Longo Dorni viajó más de dos horas desde Lago Maggiore, al norte de Milán, para presentar sus últimos respetos con una chaqueta azul medianoche de Armani.

“Te lo pones y eres perfecto”, dijo en homenaje. Siempre está actualizado, incluso después de 20 años".

La gente hace fila en Milán, en el norte de Italia, el jueves 4 de septiembre de 2025, para presentar sus respetos al diseñador de moda Giorgio Armani, quien murió el jueves a los 91 años. ı Foto: AP

La despedida del público continuará hasta el domingo. Giorgio Armani será enterrado después de un funeral privado, cuyos detalles no se han revelado.

La efusión de muchos milaneses comunes reflejó los estrechos vínculos de Armani con su ciudad adoptiva.

“Armani es el Milan. Era una persona hermosa por dentro que siempre le dio mucho al Milan, en cada momento. Es correcto que esté aquí para rendirle homenaje”, dijo Silvana Proglio. “Era una gran persona con una G mayúscula”, añadió.

Los puntos de referencia de Armani en Milán incluyen su espacio de exhibición Armani / Teatro y el museo Armani / Silos, un espacio de exhibición en el corazón del distrito de diseño de la ciudad, así como su residencia y oficinas históricas en el centro de la ciudad, y sus tiendas insignia y hotel.