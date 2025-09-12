Mar Contreras es una de las participantes que divide opiniones en La Casa de los Famosos México 3 y uno de los factores que más llaman la atención es cuando habla sobre sus papás, quienes murieron por Covid durante la pandemia.

La actriz de telenovelas ha hablado abiertamente sobre sus padres en el pasado y cómo fue para ella aceptar su muerte. Ahora, te contamos más sobre los papás de Mar Contreras y su lamentable fallecimiento.

¿Quiénes eran los papás de Mar Contreras y cómo murieron?

Es poco lo que se sabe sobre los papás de la cantante, quien a pesar de todo comparte lo importante que fue para ella y el gran apoyo que fueron sus papás en su vida mientras vivieron.

Durante el segmento de La Vida en Fotos, la actriz comentó que tuvo una buena relación con sus padres. En ese sentido, describió a su padre como “gente de campo” y dijo que los dos solían estar muy presentes a pesar de tener cuatro hijos a los que cuidar.

“Mi papá toda su vida trabajó en el campo”, aseguró ella, quien mencionó que sus padres le enseñaron a nunca depender de nadie. En ese sentido, menciona que su mamá se dedicaba a los quehaceres de la casa.

Asegura que su papá la apoyó bastante en perseguir su sueño como artista e incluso era quien le insistía que cantara mientras ella estudiaba la carrera de medicina.

Fue en 2022 que los papás de la mujer comenzaron a presentar síntomas graves de Covid-19, lo que los llevó a ser hospitalizados con días de diferencia, después de haber viajado para vacunarse. “Se mandaban cartitas de amor”, comentó.

Ya que ella dio positivo a la enfermedad, tuvo que aislarse, lo que no le permitió estar cerca sus padres. Fue de un momento a otro que los médicos le advirtieron que se despidiera de su padre.

Antes de que lo intubaran, mi papá me cantó las mañanitas, y después de eso lo intubaron. Ya voy a llorar, es muy temprano”, contó la famosa. “Fue muy rápido, está cabr*n verlos así. Después intubaron a mi papá de emergencia de nuevo y el médico nos dijo que no creía que fuera a salir bien, se tienen que despedir de él”, relató entre lágrimas.

En el pasado, Mar Contreras asegura que vio a sus papás en un sueño, donde se convertían en mariposas. Estas declaraciones han generado críticas en su contra, pero también destaca cómo los extraña a diario y los busca en el cielo.