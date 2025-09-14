Las influencers Doris Name y Conder compartieron con su audiencia que sufrieron una terrible situación mientras viajaban a bordo de su coche en la carretera que une Puebla con Veracruz. Dejando de lado el humor que las caracteriza, enviaron un mensaje de alerta a sus seguidores y amigos, pues la inseguridad en el país cada vez es más grave.

“Tuvimos mucha suerte, pero hay que estar alertas”, comentaron.

Doris Name y Conder denuncian intento de asalto en la carretera México-Puebla: “Tuvimos suerte”

Las creadoras de contenido Doris Name y Conder narraron en un video que compartieron a través de sus redes sociales que viajaron de CDMX a Veracruz, de donde son originarias, para visitar a sus familias. “Para ver a nuestras familias hay de dos: o irnos en avión o irnos en el nombre de Dios y arriesgar la vida”, explicaron.

Reconocieron que, aunque la autopista México-Puebla-Orizaba es catalogada como una de las vías más peligrosas del país, jamás habían sufrido algún percance, hasta hace unos días. “Después de lo que vivimos, aunque extrañemos a nuestras familias, lo vamos a tener que pensar un poco mejor”, dijo Doris.

Conder explicó que, “a plena luz del día”, al entrar a Puebla se percataron de que un hombre lanzaba piedras a los autos para obligar a las conductoras a detenerse. Incluso las tiktokers añadieron una imagen del lugar exacto en el que ocurrió el intento de asalto, en el tramo entre Acatzingo y Progreso de Juárez de la autopista Puebla-Orizaba.

“Había una p*nche lacra aventándonos piedras de tamaño bastante significativo a las llantas. Bendito Dios, Doris las logró esquivar. Pero de habernos dado, esa es la forma en la que ya han asaltado a muchísima, pero muchísima gente en esa carretera. Te revientan las llantas, te tienes que orillar y de la nada te salen cabron** armados”, comentó Corder.

“Este TikTok no es para pedirle al gobierno que haga algo, porque no es como que no sepan que están pasando esas cosas en esa carretera. Es para que ustedes se cuiden, estén alerta y anden con mucho cuidado. Si llegan a vivir algo así, no se detengan, aunque echen a perder su rin, les puede salir más barato”, añadió Doris advirtiendo a sus seguidores sobres los peligros que hay al conducir en la carretera de Puebla.

¿Quénes son Doris y Conder?

Doris Name y Conder son creadoras digitales mexicanas que han destacado en plataformas como TikTok (con 3.8 millones de seguidores) y YouTube por su contenido original y humorístico.