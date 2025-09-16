El uso de la Inteligencia Artificial ya se ha convertido en parte de lo cotidiano, al grado en que ya es común encontrar tendencias relacionadas con esta herramienta que permite que el público consiga resultados más inmediatos en imágenes o procesos sencillos.

En ese sentido, recientemente se hizo tendencia el hacer la foto con un artista al que admiras a través de la Inteligencia Artificial. El proceso dura apenas unos minutos y es bastante sencillo, pues solo necesitas tener una foto tuya y de la otra persona, ambas donde sus facciones puedan distinguirse claramente.

¿Cómo hacer la FOTO Polaroid con tu artista favorito? ı Foto: Pexels / X: @twasforbest

¿Cómo hacer la foto con un artista con IA?

En redes sociales, ha comenzado a hacerse viral una tendencia que consiste en crear una foto estilo Polaroid con ayuda de Gemini, la Inteligencia Artificial de Google. De este modo, miles de usuarios publican fotos con personalidades del ámbito artístico que admiran.

Para conseguir la foto con tu artista favorito hecha con IA, debes de seguir las siguientes instrucciones:

Paso 1: Descargar Gemini y crear una cuenta.

Paso 2: Agregar las fotos en la conversación con la IA.

Paso 3: Añadir el siguiente texto: “Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don’t change the face. Change the background behind those two people with white curtains. With that boy/girl hugging me.”

Paso 4: Espera al resultado.

Paso 5: Guarda la foto y comparte.

Turn your images into Polaroid photography using Gemini (Nano banana)



Prompt ⤵️ pic.twitter.com/ioqIr9Pegq — Heisenberg (@rovvmut_) September 15, 2025

Cabe mencionar que es muy importante que para realizar estas fotos, elijas aquellas fotos donde pueden verse ambos con claridad, es decir, que sus facciones sean claras para que la IA logre capturarlos de la mejor manera en el resultado final.

En caso de que desees tener otro escenario, tienes que tratar de describirlo de la manera más exacta que puedas imaginar, para ayudar a la IA y que lo pueda plasmar en la foto con claridad.

De lo contrario, podrías encontrarte con diferencias evidente en la apariencia de algunos de los dos. En caso de que esto suceda, lo recomendable es buscar otra imagen que sea más evidente.