Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 17 de septiembre

Las octavas nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 están cargadas de tensión, pues con 5 habitantes de Noche y 3 de Día, todo puede pasar en esta ocasión. Una vez más, los habitantes eligieron una vez más a los habitantes que quieren nominar en el reality show para sacarlos del programa.
En esta ocasión, las nominaciones en La Casa de los Famosos México 3 comenzaron con varios cambios importantes. Por un lado, Aldo de Nigris arranco las nominaciones con 6 puntos y Mar Contreras con -3. La nominación de Dalilah Polanco de 3 puntos quedó anulada; por su parte, Guana nomina a 4 habitantes con 2 puntos y los puntos que dará Shiky van a valer doble. Finalmente, hay que considerar que Abelito es el líder de la semana, por lo que no lo pueden nominar.
Así nominaron en la semana 3 de La Casa de los Famosos México 3
Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto:
Aldo de Nigris
- 3 puntos a Dalilah Polanco
- 2 puntos a Guana
- 1 punto a Shiky
Aaron Mercury
- 3 puntos a Dalilah Polanco
- 2 puntos a Guana
- 1 punto a Shiky
Guana
- 2 puntos a Aldo de Nigris
- 2 puntos a Mar Contreras
- 2 puntos a Dalilah Polanco
- 2 puntos a Shiky
Alexis Ayala
- 3 puntos a Guana
- 2 puntos a Dalilah Polanco
- 1 punto a Shiky
Dalilah Polanco
- 3 puntos a Aaron Mercury
- 2 puntos a Mar Contreras
- 1 punto a Aldo de Nigris
Mar Contreras
- 3 puntos a Dalilah Polanco
- 2 puntos a Guana
- 1 punto a Shiky
Abelito
- 3 puntos a Guana
- 2 puntos a Shiky
- 1 punto a Dalilah Polanco
Shiky
- 6 puntos a Mar Contreras
- 4 puntos a Aldo de Nigris
- 2 punto a Alexis Ayala