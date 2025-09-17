Voto por voto

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 17 de septiembre

Entérate a detalle aquí de cada uno de los votos que emitieron los participantes del reality show

Mariana Garibay

Las octavas nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 están cargadas de tensión, pues con 5 habitantes de Noche y 3 de Día, todo puede pasar en esta ocasión. Una vez más, los habitantes eligieron una vez más a los habitantes que quieren nominar en el reality show para sacarlos del programa.

En esta ocasión, las nominaciones en La Casa de los Famosos México 3 comenzaron con varios cambios importantes. Por un lado, Aldo de Nigris arranco las nominaciones con 6 puntos y Mar Contreras con -3. La nominación de Dalilah Polanco de 3 puntos quedó anulada; por su parte, Guana nomina a 4 habitantes con 2 puntos y los puntos que dará Shiky van a valer doble. Finalmente, hay que considerar que Abelito es el líder de la semana, por lo que no lo pueden nominar.

Así nominaron en la semana 3 de La Casa de los Famosos México 3

Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto:

Aldo de Nigris

  • 3 puntos a Dalilah Polanco
  • 2 puntos a Guana
  • 1 punto a Shiky

Aaron Mercury

  • 3 puntos a Dalilah Polanco
  • 2 puntos a Guana
  • 1 punto a Shiky

Guana

  • 2 puntos a Aldo de Nigris
  • 2 puntos a Mar Contreras
  • 2 puntos a Dalilah Polanco
  • 2 puntos a Shiky

Alexis Ayala

  • 3 puntos a Guana
  • 2 puntos a Dalilah Polanco
  • 1 punto a Shiky

Dalilah Polanco

  • 3 puntos a Aaron Mercury
  • 2 puntos a Mar Contreras
  • 1 punto a Aldo de Nigris

Mar Contreras

  • 3 puntos a Dalilah Polanco
  • 2 puntos a Guana
  • 1 punto a Shiky

Abelito

  • 3 puntos a Guana
  • 2 puntos a Shiky
  • 1 punto a Dalilah Polanco

Shiky

  • 6 puntos a Mar Contreras
  • 4 puntos a Aldo de Nigris
  • 2 punto a Alexis Ayala
