Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 17 de septiembre

Las octavas nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 están cargadas de tensión, pues con 5 habitantes de Noche y 3 de Día, todo puede pasar en esta ocasión. Una vez más, los habitantes eligieron una vez más a los habitantes que quieren nominar en el reality show para sacarlos del programa.

En esta ocasión, las nominaciones en La Casa de los Famosos México 3 comenzaron con varios cambios importantes. Por un lado, Aldo de Nigris arranco las nominaciones con 6 puntos y Mar Contreras con -3. La nominación de Dalilah Polanco de 3 puntos quedó anulada; por su parte, Guana nomina a 4 habitantes con 2 puntos y los puntos que dará Shiky van a valer doble. Finalmente, hay que considerar que Abelito es el líder de la semana, por lo que no lo pueden nominar.

Así nominaron en la semana 3 de La Casa de los Famosos México 3

Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto:

Aldo de Nigris

3 puntos a Dalilah Polanco

2 puntos a Guana

1 punto a Shiky

De esta manera, #AldoDeNigris repartió sus puntos a los habitantes 🤫



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/aL2Nl18SNz — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 18, 2025

Aaron Mercury

3 puntos a Dalilah Polanco

2 puntos a Guana

1 punto a Shiky

. @ArnMercurio se fue con todo y repartió sus puntos a los del team Día



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/4YeJiPtR8l — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 18, 2025

Guana

2 puntos a Aldo de Nigris

2 puntos a Mar Contreras

2 puntos a Dalilah Polanco

2 puntos a Shiky

A pesar de tener sus beneficios, @elguana7 dividió sus puntos así entre los habitantes



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/ZXQ0aKSnKs — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 18, 2025

Alexis Ayala

3 puntos a Guana

2 puntos a Dalilah Polanco

1 punto a Shiky

"Por tradición", dijo @ayalaalexis al justificar sus puntos durante la nominación de esta noche



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/ntRlNy0l7A — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 18, 2025

Dalilah Polanco

3 puntos a Aaron Mercury

2 puntos a Mar Contreras

1 punto a Aldo de Nigris

Mar Contreras

3 puntos a Dalilah Polanco

2 puntos a Guana

1 punto a Shiky

Abelito

3 puntos a Guana

2 puntos a Shiky

1 punto a Dalilah Polanco

Shiky

6 puntos a Mar Contreras

4 puntos a Aldo de Nigris

2 punto a Alexis Ayala