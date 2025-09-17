Pan de amor, oro de traición, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Pan de amor, oro de traición es un drama chino en el que conocemos la historia de dos hermanas. Una traiciona a la otra y cuando renacen, trata de tener una vida llena de lujos, sin saber que se condenó a un martirio.

¿De qué trata Pan de amor, oro de traición?

Pan de amor, oro de traición sigue la historia de Luciana Paredes. Su banquete de cumpleaños comenzó entre risas, música y copas elevadas en su honor, terminó convertido en una pesadilla sangrienta cuando su propia hermana, Regina Paredes, la apuñaló sin piedad.

Pan de amor, oro de traición ı Foto: Especial

Nadie supo el motivo que la llevó a cometer aquel acto, pero pagó el precio frente a todos los presentes. El destino, les tenía una segunda oportunidad, pues ambas renacieron.

Así, volvieron a la infancia, obligadas a escoger a sus futuros padres adoptivos. Allí, en medio de la incertidumbre de una nueva vida, la rivalidad entre Luciana y Regina se encendió con más fuerza que nunca.

Regina, cegada por la codicia y la ambición, arrebató la moneda de oro destinada a decidir el rumbo de sus existencias, convencida de que aseguraba para sí misma un destino de lujos y riquezas, y condenaba a su hermana a la miseria.

Luciana sonreía al descubrir que su camino estaba iluminado por la promesa de un amor sincero, Regina se hundía en un espejismo de fortuna. Creía que la gloria estaba a su alcance, pero en realidad había caído en la trampa de una conspiración oculta.

¿Dónde ver Pan de amor, oro de traición?

La serie cuenta con un total de 62 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 13 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de YouTube o Dailymotion por su nombre en inglés, Bread Before Gold. Encontrarás la serie completa en formato de película.

