¿Aún hay boletos para Park Bo Gum en México para CDMX? Estos son los precios

Park Bo Gum, famoso actor de kdramas, está en México para tener un encuentro con sus fans que lo siguen en todos sus proyectos y sobre todo cuando estuvo en la serie Si la vida te da mandarinas.

El histrión se presentará este 19 de septiembre en el Auditorio Nacional como parte de su Fan Meeting Tour be With You.

En este evento el actor va a contar anécdotas de sus proyectos en los que ha participado a convivir con sus seguidores, así como responder dudas de ellos mismos.

¿Cuánto cuentan los boletos para Park Bo Gum?

Los boletos que quedan para el evento de Park Bo Gum son los de los rangos de precios de 1800 pesos a 900 pesos, además, este jueves 18 de septiembre hay 2X1 en Ticketmaster.

Esta es la lista de precios que queda para los boletos de Park Bo Gum:

1,824.00 pesos

1,580.00 pesos

1,092.00 pesos

909.00 pesos

¿Aún hay boletos VIP para Park Bo Gum?

Los boletos VIP de Park Bo Gum ya se agotaron para el Auditorio Nacional, estos boletos te ofrecían tomarte una foto con el actor coreano en el evento.

En el show de Monterrey el histrión sorprendió a los asistentes al tocar el piano e interpretar la canción “Recuérdame”, además el actor cantó en español esta icónica pieza de la película de Coco y portó con orgullo la bandera mexicana que colocó en el piano blanco.

El famoso compartió que en su estancia en Monterrey fue a comer la comida típica del estado y aseguró que le gustó mucho, hasta presumió las fotografías de todo lo que se comió.

El artista hizo reír a sus fans y posteriormente recorrió el lugar en Monterrey para salir a saludar a sus fans de mano en mano.

El actor recibió de regalo el sombrero y la bandera mexicana para celebrar el amor de sus fans nacionales.