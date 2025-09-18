El actor Brad Everett Young falleció a los 46 años en un terrible accidente automovilístico, lo que impactó al mundo del entretenimiento en Estados Unidos. El intérprete era conocido por su participación en la serie Grey’s Anatomy y en las cintas Jurassic Park III y The Artist, además de colaborar como fotógrafo de celebridades en Vanity Fair, Vogue y The Hollywood Reporter.

Muere actor de Grey’s Anatomy en terrible accidente automovilístico

La muerte del histrión fue confirmada el martes 17 de septiembre por Paul Christensen, publicista de Brad Everett Young, a The Hollywood Reporter.

“La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldan era inigualable”, expresó al medio estadounidense el publicista.

Had a BLAST at the premiere of #PrimitiveWar Monday night! This So FUN!!! It's no walk in the 'Park' let me tell ya!! Catch @_PrimitiveWar in theaters August 21st!



Check out my IG stories for lots more from the premiere!https://t.co/LMF9r48zjj@primitivewar #BradEverettYoung pic.twitter.com/G8hluxCfCs — Brad Everett Young (@BradEYoung) August 21, 2025

¿Cómo fue el accidente en el que perdió la vida el actor?

El publicista reveló que Brad Everett Young falleció trágicamente a los 46 años el pasado domingo 14 de septiembre tras verse involucrado en un accidente automovilístico. Según el relato del hombre, el lamentable incidente ocurrió en la autopista 134 en Los Ángeles, California, luego de que el actor saliera del cine.

Mientras el famoso actor de Grey’s Anatomy conducía de regreso a su hogar, su vehículo fue impactado por otro automóvil que circulaba en sentido contrario. Brad perdió la vida en el lugar del accidente debido a la gravedad de las heridas sufridas por el impacto, mientras que el otro conductor fue trasladado a un hospital y sobrevivió al accidente.

Además de su carrera como actor en televisión y cine, Brad Everett Young también destacó como fotógrafo, siendo reconocido por su proyecto artístico Dream Loud Official, el cual buscaba crear conciencia sobre el valor del arte y la expresión creativa.

Paul Christensen, su publicista, señaló que, aunque su fallecimiento es una gran pérdida para el mundo de la actuación, el legado de Brad perdurará a través de su obra y los proyectos que dejó como testimonio de su talento. Su pasión por el arte, tanto frente como detrás de la cámara, lo mantendrá vivo en la memoria de quienes lo admiraron y trabajaron con él.

“Vivió su misión de mantener con vida la creatividad y su legado continuará a través de Dream Loud Official”, señaló el agente sobre el actor reconocido por su participación en series como Grey’s Anatomy.

Además, en redes sociales amigos y colegas expresaron con pesar la pérdida de Brad Everett Young. Lo recordaron por su excepcional trabajo en la actuación y por su gran talento en la fotografía.