De cara a 2026, todo indica que la encargada de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 podría ser Adele, la reconocida cantante británica cuya poderosa voz ha enamorado al público global con éxitos como “Easy On Me” y “Someone Like You”.

En los últimos años el Super Bowl ha trascendido el ámbito deportivo y se ha consolidado como uno de los mayores espectáculos de entretenimiento a nivel mundial. Cada edición, el show de medio tiempo acapara la atención de millones de personas que aguardan con entusiasmo la presentación musical de 15 minutos del artista principal.

Adele estaría en negociaciones para encabezar el medio tiempo del Super Bowl 2026, revelan

De acuerdo con información del medio Page Six, la cantante Adele estaría en pláticas con la NFL y Roc Nation, que es la empresa responsable de producir el show desde 2019 y de elegir al talento que sube a este prestigioso escenario.

Si bien aún no hay confirmación oficial ni se ha firmado ningún acuerdo, los rumores han causado un gran impacto tanto en la industria musical como entre sus seguidores. En redes sociales como X, antes Twitter, el público ya mostró su entusiasmo ante la posibilidad de poder entonar éxitos como “Rolling in the Deep” y “Hello” en el Super Bowl 2026.

Super Bowl 2026 halftime performer pic.twitter.com/iUvGzMZuX4 — Adele Stats (@StatsAdele) February 10, 2025

El Super Bowl LX está programado para el 8 de febrero de 2026 y tendrá lugar en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. Esta será la segunda vez que dicho estadio sirva como sede del evento —la anterior fue en 2016— y marcará la tercera ocasión en que la región de la Bahía de San Francisco sea anfitriona de un evento tan importante como el Super Bowl.

Mujeres que han estado en el show de medio tiempo del Super Bowl

De participar en el Super Bowl, Adele se sumaría a la lista de mujeres que han protagonizado este espectáculo. En 2023 Rihanna encabezó el show de medio tiempo del Super Bowl. Además, en 2020 Jennifer Lopez y Shakira armaron un espectáculo que resaltó el poder latino en el evento.

Lady Gaga brilló en el escenario del Super Bowl en 2017 y Katy Perry lo hizo en 2015, acompañada de Lenny Kravitz y Missy Elliott.

En 2013 Beyoncé le regaló un icónico momento al mundo cuando, en su presentación en el Super Bowl, hizo posible la reunión de Destiny’s Child. Además, en 2012 Madonna nos dio un medio tiempo increíble junto a Nicki Minaj, M.I.A., LMFAO y CeeLo Green.