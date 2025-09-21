Los Caballeros de Guinevere: Personajes, de qué trata y dónde ver

Los fanáticos de los thrillers animados se han mostrado encantados con la serie Los Caballeros de Guinevere, una propuesta de GLITCH. Además, ésta es la sexta serie animada del estudio y la primera en realizarse en formato 2D, pues anteriormente usaban CGI.

La producción australiana-estadounidense es obra de Dana Terrace, quien es la creadora de La casa búho, en colaboración con John Bailey Owen y Zach Marcus. Te contamos quiénes son los personajes de la serie, de qué trata y dónde la podrás ver.

¿De qué trata Los Caballeros de Guinevere?

Los Caballeros de Guinevere o Knights of Guinevere (título original), de acuerdo con la sinopsis colocada en el sitio web oficial del estudio GLITCH, es un thriller psicológico que fue ambientado en un futuro lejano que te da la bienvenida a un parque de diversiones en todo el planeta en las nubes.

Pero también muestra las sombras debajo de él, donde una princesa androide rota podría ser el boleto de dos soñadores a una vida mejor, o el final de su existencia.

Personajes de la serie

Te presentamos el nombre de los personajes, la persona que les dio voz en inglés y quien hizo la versión doblada, según el portal Doblaje Fandom:

Princesa Guinevere: Eden Riegel/Annie Rojas

Gwen-droide: Eden Riegel/Annie Rojas

Francesca o Frankie: Michaela Laws/Mariana Trenado

Andrea o Andi: Zelda Khan Black/Azul Valadez

Sparky: Kayleigh McKee/René Sagastume

Orville Park: SungWon Cho/Beto Castillo

Olivia Park: Erin Nicole Lundquist (anciana)/Rommy Mendoza y Lauren Kong (niña)/Regina Tiscareño

Reggie: David C. Cherry/Olin Garcés

Pingüino espacial: Sara Fisher/Elsa Covián

Tapir espacial: Eden Reigel/Kotori Hikari

Gato espacial: Erin Nicole Lundquist/Elizabeth Infante

Enfermera: Kayleigh McKee/Lupita Leal

Orso el Dragón: Kayleigh McKee/Micael Muñoz

Obrero: SungWon Cho/Jorge Gabriel López

Rolo: SungWon Cho/Miguel Ángel Leal

Chico Berrinche: SungWon Cho/Javier Jiménez

Sir Arthur: SungWon Cho/Orlando Alfaro

Insertos: Desconocido/Carlos Berenguer

Es importante destacar al equipo encargado del doblaje de Los Caballeros de Guinevere. Dihca versión estuvo encabezada por el estudio de doblaje Likan Studios, que trabajó con la dirección y adaptación de doblaje de Joaquín Augusto. La traducción y el subtitulado es obra de Karim Santillán; la edición y mezcla de Edson Cataño; la coordinación de producción de Claudia Aruquipa; el control de calidad de Samuel Lazcano; y el jefe de estudio fue Ignacio Ortuondo.

Te compartimos el tráiler oficial de la serie Los Caballeros de Guinevere:

¿Dónde ver Los Caballeros de Guinevere?

El piloto de la serie animada Los Caballeros de Guinevere está disponible en YouTube, fue publicada el 19 de septiembre a través del canal oficial del estudio GLITCH. Aunque la producción original fue hecha en inglés, se lanzó una versión doblada al español latino que estuvo a cargo del estudio Likan Studios.

A continuación, te dejamos el piloto de la serie animada en 2D: