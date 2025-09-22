Programa de Jimmy Kimmel regresa al aire este martes, anuncia Disney

Jimmy Kimmel Live! regresará al aire este martes, de acuerdo con lo que informó Disney. Esto ocurre a una semana de que el programa fuera suspendido por los comentarios del humorista sobre el asesinato de Charlie Kirk, activista de derecha.

“El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país”, explicó un comunicado de Disney, dueña de ABC que emite el programa de Jimmy Kimmel.

HUGE BREAKING: DISNEY JUST CAVED TO PRESSURE FROM PROTESTS, JIMMY KIMMEL IS RETURNING TO TV TOMORROW NIGHT!!!!!!!!!!!



HELL YEAH!!!!!! pic.twitter.com/PBwySoAVTN — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) September 22, 2025

Sigue: “Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios eran inoportunos. Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes”, señala.

TE RECOMENDAMOS: Por tiempo indefinido Suspenden programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk

Fue el pasado lunes que el conductor habló sobre el asesinato de Kirk al mencionar: “La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”.

Recordemos que MAGA es el acrónimo de Make America Great Again, un slogan del gobierno de Trump que suele hacer referencia a los seguidores del actual presidente de los Estados Unidos.

Kimmel también se burló de la manera en que Trump hablaba tras la muerte de Kirk: “Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien llama amigo, así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pez dorado“, atacó.

🚨THIS IS ABSOLUTE BULLSHIT:



Disney is pulling Jimmy Kimmel's show "indefinitely" because he made some comments about Charlie Kirk. Bending the knee to fascism again?



Fuck you, @Disney cowards.



I STAND WITH JIMMY KIMMEL.pic.twitter.com/aZLoEzTErr — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) September 17, 2025

Fue el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, quien opinó de manera negativa sobre los comentarios realizados por Kimmel. “Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar formas de cambiar su conducta, de tomar medidas, francamente, contra Kimmel, o, ya saben, la FCC tendrá más trabajo que hacer”, declaró anteriormente.

Tras la cancelación, Donald Trump celebró la noticia: “El programa de Jimmy Kimmel, con bajos índices de audiencia, ha sido CANCELADO. Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer”, dijo. No se ha pronunciado sobre el regreso del programa al aire.

La decisión de regresar Jimmy Kimmel Live! ocurre después de una serie de protestas por parte del público que criticó la decisión de la empresa de eliminar uno de los programas nocturnos más vistos de la televisión americana que llevaba al aire desde el año 2003.