Ghost cancela concierto de hoy 23 de septiembre por intoxicación de Tobias Forge

La banda Ghost cancela su concierto en el Palacio de los Deportes

La banda sueca Ghost canceló este martes su esperado concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, programado para la noche de este martes 23 de septiembre de 2025.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, la causa habría sido una intoxicación alimentaria que afectó a uno de los miembros del grupo, lo que imposibilitó llevar a cabo la presentación.

La promotora OCESA y la boletera Ticketmaster emitieron un comunicado oficial para confirmar la información y detallar qué ocurrirá con las entradas adquiridas.

Asimismo informaron que los conciertos programados para los días 24 y 25 de septiembre que se encuentren agotados, se realizarán según lo previsto .

La cancelación ocurre en medio de la gira mundial Skeletour World Tour, con la que Ghost visitó recientemente diversas ciudades europeas y tenía programadas varias fechas en Latinoamérica.

En la Ciudad de México, el anuncio causó descontento e incertidumbre entre los seguidores, por lo que la boletera informo que si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos.

Por Otro lado, destacó que si tu compra fue realizada en alguno de los centro de venta de Ticketmaster, podrás solicitar tu reembolso a partir del 26 de septiembre en el mismo lugar en el que realizaste tu compra.

¿Quiénes son Ghost?

Ghost es una banda sueca de rock y metal formada en 2006 en Linköping. Liderada por Tobias Forge, quien encarna distintos personajes como Papa Emeritus o Cardinal Copia, el grupo se distingue por su teatralidad en el escenario: shows que simulan misas oscuras, con músicos enmascarados conocidos como los Nameless Ghouls.

Su estilo mezcla heavy metal, hard rock y melodías pop, lo que los ha llevado a destacar en la escena mundial. Entre sus discos más reconocidos se encuentran Meliora (2015), con el que ganaron un Grammy por la canción “Cirice”, y Impera (2022), que los consolidó como uno de los actos más populares del metal contemporáneo.

Con su combinación de espectáculo visual y música accesible, Ghost se ha convertido en una de las bandas más llamativas y exitosas del género en los últimos años.

MSL