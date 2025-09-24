Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 24 de septiembre

Este miércoles se llevan a cabo las novenas y últimas nominaciones de La Casa de los Famosos México 3. Con Mar Contreras como la primera finalista, son 6 los participantes que podrían quedar nominados esta semana en el reality show por los votos que se llevarán a cabo.

Se dice que en esta ocasión, todos los participantes de La Casa de los Famosos México 3 se han querido poner de acuerdo con sus equipos para las nominaciones, soltando puntos y nombres. De cumplirse, este podría ser el primer complot de la temporada.

Así nominaron en la semana 3 de La Casa de los Famosos México 3

Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto:

Abelito

3 puntos a Shiky

2 puntos a Dalilah Polanco

1 punto a Aaron Mercury

. #Abelito nomina a @yosoyshiky , @DalilahPolanco y @ArnMercurio



Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @vix y no te pierdas de nada con el 24/7 🔥#LaCasaDeLosFamososMx, rumbo a la final, disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/STPbYCG398 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 25, 2025

Mar Contreras

3 puntos a Shiky

2 puntos a Dalilah Polanco

1 punto a Alexis Ayala

. @MarContrerasOF nomina a @yosoyshiky , @DalilahPolanco y @ayalaalexis



— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 25, 2025

Dalilah Polanco

3 puntos a Alexis

2 puntos a Aldo

1 punto a Abelito

. @DalilahPolanco nomina a @ayalaalexis , #AldoDeNigris y #Abelito



— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 25, 2025

Aaron Mercury

3 puntos a Dalilah Polanco

2 puntos a Shiky

1 punto a Abelito

. @ArnMercurio nomina a @DalilahPolanco , @yosoyshiky y #Abelito



— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 25, 2025

Aldo de Nigris

3 puntos a Shiky

2 puntos a Dalilah Polanco

1 punto a Alexis Ayala

. #AldoDeNigris nomina a @yosoyshiky , @DalilahPolanco y @ayalaalexis



— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 25, 2025

Alexis Ayala

3 puntos a Dalilah Polanco

2 puntos a Shiky

1 punto a Aldo de Nigris

. @ayalaalexis nomina a @DalilahPolanco , @yosoyshiky y #AldoDeNigris



— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 25, 2025

Shiky

3 puntos a Aaron Mercury

2 puntos a Abelito

1 punto a Aldo de Nigris