Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 24 de septiembre

Este miércoles se llevan a cabo las novenas y últimas nominaciones de La Casa de los Famosos México 3. Con Mar Contreras como la primera finalista, son 6 los participantes que podrían quedar nominados esta semana en el reality show por los votos que se llevarán a cabo.
Se dice que en esta ocasión, todos los participantes de La Casa de los Famosos México 3 se han querido poner de acuerdo con sus equipos para las nominaciones, soltando puntos y nombres. De cumplirse, este podría ser el primer complot de la temporada.
Así nominaron en la semana 3 de La Casa de los Famosos México 3
Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto:
Abelito
- 3 puntos a Shiky
- 2 puntos a Dalilah Polanco
- 1 punto a Aaron Mercury
Mar Contreras
- 3 puntos a Shiky
- 2 puntos a Dalilah Polanco
- 1 punto a Alexis Ayala
Dalilah Polanco
- 3 puntos a Alexis
- 2 puntos a Aldo
- 1 punto a Abelito
Aaron Mercury
- 3 puntos a Dalilah Polanco
- 2 puntos a Shiky
- 1 punto a Abelito
Aldo de Nigris
- 3 puntos a Shiky
- 2 puntos a Dalilah Polanco
- 1 punto a Alexis Ayala
Alexis Ayala
- 3 puntos a Dalilah Polanco
- 2 puntos a Shiky
- 1 punto a Aldo de Nigris
Shiky
- 3 puntos a Aaron Mercury
- 2 puntos a Abelito
- 1 punto a Aldo de Nigris