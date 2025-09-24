Todos los votos

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 24 de septiembre

Entérate a detalle aquí de cada uno de los votos que emitieron los participantes del reality show esta semana

La Casa de los Famosos México 3
La Casa de los Famosos México 3 Foto: Especial
Por:
Mariana Garibay

Este miércoles se llevan a cabo las novenas y últimas nominaciones de La Casa de los Famosos México 3. Con Mar Contreras como la primera finalista, son 6 los participantes que podrían quedar nominados esta semana en el reality show por los votos que se llevarán a cabo.

Se dice que en esta ocasión, todos los participantes de La Casa de los Famosos México 3 se han querido poner de acuerdo con sus equipos para las nominaciones, soltando puntos y nombres. De cumplirse, este podría ser el primer complot de la temporada.

Así nominaron en la semana 3 de La Casa de los Famosos México 3

Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto:

Abelito

  • 3 puntos a Shiky
  • 2 puntos a Dalilah Polanco
  • 1 punto a Aaron Mercury

Mar Contreras

  • 3 puntos a Shiky
  • 2 puntos a Dalilah Polanco
  • 1 punto a Alexis Ayala

Dalilah Polanco

  • 3 puntos a Alexis
  • 2 puntos a Aldo
  • 1 punto a Abelito

Aaron Mercury

  • 3 puntos a Dalilah Polanco
  • 2 puntos a Shiky
  • 1 punto a Abelito

Aldo de Nigris

  • 3 puntos a Shiky
  • 2 puntos a Dalilah Polanco
  • 1 punto a Alexis Ayala

Alexis Ayala

  • 3 puntos a Dalilah Polanco
  • 2 puntos a Shiky
  • 1 punto a Aldo de Nigris

Shiky

  • 3 puntos a Aaron Mercury
  • 2 puntos a Abelito
  • 1 punto a Aldo de Nigris
