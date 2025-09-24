El concierto de Ghost, programado para el 23 de septiembre en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, fue cancelado pocos minutos antes de comenzar debido a un problema de salud que afectó al líder de la banda. A través de sus redes sociales, el grupo sueco informó que no podrían presentarse esa noche porque Tobias Forge, vocalista y figura principal, sufrió una intoxicación alimentaria.

Es por ello que aquí te contamos cómo pedir el reembolso del concierto cancelado de Ghost del 23 de septiembre. Así puedes usar tu dinero en otra banda.

Ghost cancela el concierto del 23 de septiembre en CDMX

“Con profundo pesar tenemos que informarles que el show de Ghost de esta noche, 23 de septiembre, ha sido cancelado. Tobias Forge sufre de intoxicación alimentaria, lo que hace imposible que la banda actúe. Los conciertos programados para el 24 y 25 de septiembre tendrán lugar según lo previsto. Si usted compró sus entradas en línea, su reembolso será procesado automáticamente a la tarjeta utilizada para la compra, según los plazos fijados por su institución bancaria. Si compraste tus entradas en los puntos de venta de Ticketmaster, puedes solicitar tu reembolso a partir del 26 de septiembre en el mismo lugar donde realizaste tu compra. Para más preguntas, visite: tkmx.link/PolíticaDeCompra“, dice el comunicado publicado en redes sociales de la banda.

¿Cómo pedir el reembolso del concierto cancelado de Ghost del 23 de septiembre?

De acuerdo con el sitio Ticketmaster, los reembolsos de los boletos del concierto de Ghost se realizarán de la siguiente manera:

Compras en la taquilla, Centros Ticketmaster y método de entrega WILL CALL: La devolución del costo de los boletos para este tipo de compras se hará en el lugar donde adquiriste las entradas. Deberá presentar el boleto sin enmendaduras ni alteraciones, desde las 48 horas siguientes al aviso correspondiente y por el periodo establecido en la ley aplicable.

Compras de Boleto Digital: Tu reembolso se hará de forma directa en la tarjeta que ingresaste para que Ticketmaster realizara el cobro.

Ten en cuenta que el reembolso se llevará a cabo por el valor nominal del boleto más los cargos por servicio y envío durante los 30 días siguientes a la cancelación del concierto de Ghost, es decir, tienes hasta el 23 de octubre para solicitar la devolución de tu dinero y hasta esa fecha tiene la empresa para depositarte el dinero que pagaste por los boletos.

Además, el sitio web de Ticketmaster se afirma que aplicarán las instrucciones establecidas por las instituciones bancarias en las compras efectuadas con tarjetas bancarias.