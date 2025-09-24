¿Quién era Claudia Cardinale, icono del cine italiano, y de qué murió?

Claudia Cardinale, una de las actrices más emblemáticas del cine italiano y europeo, falleció a los 87 años el martes 23 de septiembre, en Nemours, cerca de París, donde actualmente residía. Fue reconocida por su belleza, talento y personalidad fuerte, lo que la llevó a trabajar con cineastas famosos como Federico Fellini, Luchino Visconti y Sergio Leone.

¿Quién era Claudia Cardinale, icono del cine italiano?

La actriz Claudia Cardinale nació el 15 de abril de 1938 en La Goulette (Túnez), en el seno de una familia de origen siciliano. Debutó en el cine en 1956 y llegó a ser musa de los directores de renombre.

En los años 60 Claudia Cardinale alcanzó fama mundial al protagonizar películas que hoy son clásicos, como 8½ de Federico Fellini y El gatopardo (The Leopard) de Luchino Visconti, ambas estrenadas en 1963. También participó en el spaghetti western Once Upon a Time in the West (1968), La pantera rosa (The Pink Panther), La amante de Mussolini y Rufufú, entre otras obras, tanto en Italia como en producciones internacionales.

Happy Birthday #ClaudiaCardinale (15 April 1938)

* 8½ (1963) / Federico Fellini pic.twitter.com/UxdV5h6wvp — sigfrid monleon (@sigfridmonleon) April 15, 2025

El icono del cine italiano ganó numerosos reconocimientos a lo largo de su vida, entre ellos premios honoríficos en festivales prestigiosos como el León de Oro en el Festival de Venecia en 1993 y un Oso de Oro en la Berlinale de 2002. Su carrera se extendió por más de seis décadas, hasta aproximadamente 2022.

Entre los trabajos más recientes de Claudia Cardinale se encuentran la película española El artista y la modelo (dirigida por Fernando Trueba en 2012) y el filme búlgaro Twice Upon a Time in the West, dirigido por Boris Despodov.

Un hecho que cambió su vida

Claudia Cardinale también enfrentó desafíos en su vida personal, pues sufrió una agresión sexual en la adolescencia, lo que le provocó un embarazo. Ella decidió tener a su hijo y se mudó a Londres para dar a luz, sin embargo, lo mantuvo en secreto para evitar escándalos.

Su hijo Patrick fue presentado como su hermano por varios años, hasta que la verdad se dio a conocer.

¿De qué murió la actriz Claudia Cardinale?

Claudia Cardinale murió el martes 23 de septiembre de 2025, a los 87 años, en su casa en Nemours, Francia, rodeada de sus hijos.

Respecto a la causa exacta de su muerte, hasta ahora no se han divulgado detalles específicos médicos. Los informes de la actriz sólo indican que falleció por enfermedad, sin señalar si fue algo agudo o crónico, de acuerdo con AP.