Un examigo de Poncho De Nigris, identificado en TikTok como el Parce Regio, hizo duras declaraciones en redes sociales que generaron controversia. Según sus palabras, el exintegrante de La Casa de los Famosos habría sostenido relaciones con hombres a cambio de dinero, y advirtió que aún tiene más información comprometedora sobre su pasado que podría revelar.

Revelan que Poncho de Nigris ‘hacía de todo con políticos y empresarios’

El Parce Regio afirmó que Poncho de Nigris estuvo involucrado con algunos hombres poderosos: “Usted hacía de todo con políticos y empresarios con tal de obtener plata”.

El hombre también puso en duda la versión que Poncho De Nigris ha sostenido durante años sobre su ingreso al reality Big Brother, pues aseguró que la participación del tío de Aldo de Nigris no fue producto de un casting formal, sino el resultado de favores sexuales a hombres. El tiktoker comentó esto mientras realizaba gestos obscenos en sus videos insinuando cómo, según él, realmente consiguió su entrada al programa.

Además, el Parce Regio arremetió contra la actitud moralista actual del también modelo y conductor, recordándole su pasado en el medio artístico.

“Ahora se pone a criticar a la gente que tiene página azul cuando su book de modelaje era tan promocionado que parecían barajitas, sobre todo para empresarios, directores, productores y políticos mañosones”, expresó el examigo de Poncho de Nigris, haciendo referencia a que supuestamente su imagen circulaba entre personajes poderosos del medio y ahora criticó a la exnovia de su sobrino Aldo de Nigris por tener una cuenta de OnlyFans.

Las acusaciones continuaron con señalamientos sobre el interés personal de Poncho en sus relaciones. “A la gente que se arrima es para obtener un beneficio”, aseguró el tiktoker, insinuando que su examistad se aprovechaba de quienes lo rodeaban para obtener algo a cambio.

Incluso, hizo referencia a supuestos viajes comprometedores con un hombre poderoso: “¿Recuerda los viajecitos que se aventaba a Puerto Vallarta con un tal Maldonado?”.

Finalmente, el Parce Regio reconoció que él también estuvo vinculado a ese ambiente, pero marcó distancia con el comportamiento que atribuye a Poncho De Nigris. “Yo también andaba en eso, éramos contratados por agencia, pero no tenía tanta ambición como ese señor”, expresó.

“Esto es una probadita de todo lo que se… si quieren nos vamos más atrás cuando andábamos en preparatoria”, advirtió a Poncho de Nigris sobre comportamientos que podrían causar controversia.

Poncho de Nigris responde a señalamientos de su examigo

Mientras tanto, Poncho de Nigris, a unas horas de que comenzara a circular el video de el Parce Regio, expresó en X, antes Twitter, que lo que dice el tiktoker son calumnias y que, de ser cierto, debería mostrar pruebas.

“Un prostituto desconocido hablando de mí, como siempre, cuando estás en buen momento salen los perdedores a demeritar el éxito de alguien, porfa, si van a hablar de mí, que sea con pruebas, ya tengo muchos años en esto y me cuesta mucho entender como no sacan pruebas. Gracias”, escribió a través de su cuenta oficial en la red social.