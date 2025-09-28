¿De qué murió Paul Roberts? Coreógrafo de One Direction

Este domingo, se dio a conocer la muerte del coreógrafo de One Direction y Harry Styles en su carrera de solista, Paul Roberts, quién apareció en This is us, el documental de la banda en el año 2013.

¿De qué murió Paul Roberts?

Fue su pareja, Phil Griffin, quien compartió la lamentable noticia a través de una publicación en redes sociales, donde reveló la causa de muerte de Paul Roberts, de 54 años de edad. Fans de One Direction lamentan el fallecimiento del bailarín y recordaron que próximamente pasará un año del fallecimiento de Liam Payne.

Paul Roberts el coreografo de 1d y también de TPWK. Por cierto, amigo de Harry falleció ayer😢😢😢. Es una noticia muy muy triste, mis condolencias. pic.twitter.com/5alGiuBEGx — Silvia (@28AlwaysLarry28) September 27, 2025

De acuerdo con las declaraciones, el famoso murió a consecuencia de un tipo de cáncer, sin especificar cuál era. Celebridades como Sam Smith, Natasha Hamilton, Nadine Coyle, Nicola Roberts, Emma Burton y Lottie Tomlinson, hermana de Louis Tomlinson, se despidieron en comentarios del hombre.

“Después de una valiente batalla contra el cáncer, Pablo falleció suavemente en casa, rodeado de su familia. Su partida, al igual que su vida, se llenó de gracia”, escribió la pareja de Roberts

¿Quién era Paul Roberts?

Paul destacó en el mundo del entretenimiento por más de 25 años por su talento. Uno de sus trabajos más destacados fue de la mano de One Direction, ya que trabajó para videoclips de canciones como “Kiss You”, “Steal My Girl” y “Best Song Ever”.

También trabajó para artistas como Katy Perry y Paul McCartney, además de ser el creador de la rutina de baile para el videoclip de “Treat People With Kindness” de Harry Styles, lo que le valió varios premios.