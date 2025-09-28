Me Vuelves Loca: ¿Dónde ver esta serie sobre un inesperado reencuentro?

La serie en formato vertical titulada Me Vuelves Loca sigue la vida de Yasmin, una restauradora de coches que hace seis años fue drogada y que tuvo un encuentro apasionado con un atractivo chico sin hogar al que pensó que jamás volvería a ver.

Meses después la joven descubrió que estaba embarazada de su hijo. Ahora, Yasmin lucha para salvar a su hijo de 5 años, por lo que acepta un trabajo como secretaria para Tristen Mars, un antiguo piloto de carreras y CEO de Mars Motor Group.

Sin embargo, lo que Yasmin no sabe es que este billonario es el papá de su pequeño hijo, quien se hacía pasar por una persona sin hogar. A medida que resurge la antigua chispa y verdades ocultas se acercan peligrosamente a la luz, Yasmin y Tristen se enamoran sin ser conscientes de que son los mismos desconocidos a los que llevan años deseando encontrar.

Me Vuelves Loca ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Me Vuelves Loca?

Me Vuelves Loca forma parte del amplio catálogo de series de la plataforma ReelShort. Puedes ver la serie a través de su página web oficial o descargando la app para dispositivos móviles y llevar el entretenimiento a donde quieras.

Los primeros ocho episodios de la historia de Yasmin y Tristen están disponibles de manera gratuita. Sin embargo, para acceder a los 78 episodios completos será necesario suscribirse a la plataforma.

Aunque la producción se realizó en inglés originalmente, ReelShort tiene una versión subtitulada en español, por lo que no habrá dificultades para disfrutar el contenido de Me Vuelves Loca.

Además, en plataformas como YouTube y TikTok, es posible encontrar algunos episodios de esta serie sobre un inesperado reencuentro.

Otras historias que te pueden gustar:

¡Rock On! La Banda Belleza Encubierta: La serie sigue a Astra, una chica determinada dotada con una fuerza extraordinaria. Sin embargo, cuando a su hermano gemelo lo amenazan con una demanda al perder la voz antes de un ensayo muy importante, Astra intercede por él. Disfrazada de chico, ella se queda en el dormitorio de los chicos para seguir con este engaño, a pesar de no tener talento musical y claramente ser mujer, pero todo se complicará.

Doble de ella, problema de él: Narra la historia de las gemelas idénticas Erin y Elise, quienes fueron separadas cuando eran niñas. 20 años después, Elise es traicionada por su mejor amiga, Selene, y por el hombre al que ama, su despiadado esposo Damien. Torturada y arrojada por un acantilado, Elise se desvanece sin dejar rastro y se la da por muerta. De luto, Erin regresa del extranjero decidida a vengar a su hermana pequeña entrando de lleno en su vida.

Mi Hermana Me Robó al Hombre: El drama chino narra la historia de Valeria Pérez, una joven que tiene una aventura de una noche con Daniel Casales. Tras esa noche juntos, la pareja perdió su verdadera conexión debido a que la hermana mayor de Valeria, Olimpia Pérez usurpa maliciosamente su identidad para robarle el cariño de Daniel. Seis años después, Valeria Pérez reapareció como asesora legal de Daniel Casales, y poco a poco surgió el amor entre ellos.