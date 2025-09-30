¿Juan Gabriel siempre estuvo vivo? Captan a hombre idéntico al Divo de Juárez en París | VIDEO

La muerte de Juan Gabriel ha estado rodeada de mitos en las que se ha afirmado durante años que El Divo de Juárez sigue vivo y que habría fingido su muerte y hoy nuevamente resurgen estos rumores tras la aparición de un video en el que presuntamente aparece el cantante en París.

Las redes sociales explotaron porque está circulando un video en el que fue captado un hombre en un restaurante en París, los usuarios aseguran que el parecido con el interprete de “Querida” es impresionante.

En las imágenes virales se puede ver a un hombre maduro de cabello largo ondulado y canoso, además de que vestía una chamarra color naranja y un playera negra con un pañuelo en el cuello color azul.

En la grabación este hombre está hablando con otras personas y es captado de paparazzi, ya que lo están grabando desde otra mesa, ya que todo esto sucedió en un restaurante.

¿Realmente Juan Gabriel está vivo?

Los usuarios dividieron opiniones sobre si es verdad que Juan Gabriel es el hombre que aparece en esta grabación, algunos afirman que sí se trataría del Divo de Juárez pues por años se ha especulado que el cantante fingió su muerte para poder vivir una vida tranquilo alejado de la farándula.

Jóvenes encuentran a un hombre idéntico a #JuanGabriel en restaurante de París lo que ha revivido la polémica sobre su existencia 😱#Viral pic.twitter.com/WQ0sTOKmgi — Nelson Valdez (@nelvaldez) September 30, 2025

Sin embargo, otros usuarios afirman que Juanga sí murió y piden ya dejarlo descansar en paz, a algunos les parece ridiculo que se hagan estas suposiciones de que estaría vivo, cuando en 2016 se filtraron las fotografías de su cuerpo cuando lo declararon muerto en Estados Unidos, pues el artista había dado un concierto en Inglewood, California.

“Que si es Juan Gabriel… ¿en París? ¿Qué andaría haciendo el Divo de Juárez en la Semana de la Moda? Ay no, por favor… yo más bien lo veo como un mix rarísimo entre Juan Gabriel y Sergio Andrade”, “ya cualquier marisco van a decir que es Juan Gabriel”, “Se parece más mi tio el imitador que ese wey”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de internet.