¿Quién era Carlos Arau? Actor de Vecinos y La Rosa de Guadalupe

Murió Carlos Arau, actor de 54 años de edad, quien es recordado por sus apariciones en series como Vecinos o La Rosa de Guadalupe, además de haber participado en otros proyectos de televisión mexicana y cine.

Fueron los familiares quienes dieron a conocer la muerte de Carlos Arau, al revelar que sus restos fueron velados en la Funeraria J García López, ubicada en la Ciudad de México.

Por otro lado, los representantes de la Asociación Nacional de Intérpretes compartieron un mensaje al respecto: “A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia”, se puntualizó.

¿Quién era Carlos Arau?

El actor y comediante fue conocido por formar parte de diferentes producciones. Su trayectoria profesional pasó desde programas unitarios y shows televisivos hasta películas en las que trabajó con actores como Damián Alcázar, Diego Luna o Jesús Ochoa.

Sobre el cine, una de las primeras cintas en las que apareció fue en ‘Perdita Durango’, que era un filme hispano-estadounidense en el que se contó la historia de una pareja satánica que secuestró a unos adolescentes para sacrificarlos.

En su juventud, fue actor de comerciales, lo que hasta hace poco mencionaba a través de sus plataformas digitales, como cuando fue rostro de una campaña publicitaria de una marca de jugo.

Fue en la década de 1990 que inicio su carrera y tuvo varios papeles en diferentes películas y apariciones especiales en series como Vecinos en la temporada estrenada en el año 2022. También estuvo en La Rosa de Guadalupe.

El pasado 12 de septiembre, el actor comentó que estaba escribiendo un guion sobre la vida de Gabriel Figueroa, reconocido fotógrafo de cine mexicano e internacional, donde tendría el rol principal. En otra publicación, mencionó que quería terminar de hacer su guion junto al mar.