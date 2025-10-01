Esta mañana se confirmó la muerte del actor argentino José Andrada, de 87 años, conocido por su participación en la serie de televisión Los Simuladores y su célebre frase “¿No hay un piquito para mí?”, que marcó la cultura popular. Además, formó parte del reparto de la película La noche de los lápices.

Muere José Andrada, actor de Los Simuladores

La muerte de José Andrada fue confirmada hoy miércoles 1 de octubre por la Asociación Argentina de Actores, a través de sus redes sociales, donde la gente lamentó la pérdida del reconocido actor.

“Con profundo pesar despedimos al actor José Andrada. Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria", escribió la institución ubicada en Buenos Aires.

Además, expresaron sus condolencias la familia del histrión: “Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas”.

Con profundo pesar despedimos al actor José Andrada. Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas. https://t.co/Kl9UYS0Scf pic.twitter.com/wz6qw0AL1k — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) October 1, 2025

Muere José Andrada, actor de Los Simuladores; ¿quién era y de qué falleció?

El actor José Andrada, cuyo nombre real era José Manuel Andrada Márquez, nació el 20 de julio de 1938 en Buenos Aires, Argentina, y murió el 1 de octubre de 2025. Debutó en 1970, en el teatro independiente, y participó en obras como La batalla de José Luna y Lejos de aquí.

Su carrera en la televisión no pasó desapercibida. Ahí fue parte de producciones como Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco y Sos mi vida, entre otras.

Alcanzó gran repercusión por su aparición en la serie lanzada en 2002 llamada Los Simuladores, donde, interpretando a un empresario mexicano homosexual, José Andrada protagonizó una recordada escena junto a Martín Seefeld, que se volvió parte de la cultura popular con la expresión “¿No hay un piquito para mí?“.

"Los Simuladores"



Porque murió el actor de Los Simuladores, José Andrada, recordado por su escena: "¿No hay un piquito para mi?". pic.twitter.com/vccVZdchgL — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 1, 2025

En cine, el actor José Andrada trabajó en películas como Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Las esclavas, Bairoletto, Funes, un gran amor, La amiga, A oscuras, Después de la tormenta y La ciudad oculta, entre otras.

Como reconocimiento a su amplia trayectoria, en 2010 la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron a Andrada el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, en una ceremonia realizada en el Anexo del Congreso. Otros actores que recibieron el reconocimiento en ese año fueron: Mario Alarcón, Graciela Pal, Raúl Taibo, Edda Díaz, Rosa Blanca Gómez, Jorge López Vidal, Gloria Montes, Ricardo Morán, José Pepe Parlanti y Nelly Prince.