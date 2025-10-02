Austin Wolf, famoso actor estadounidense de cine para adultos, fue condenado a prisión por explotación infantil por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Deberá pasar 19 años en una cárcel federal por incitar a un menor a la práctica sexual y participar en un patrón de actividades sexuales ilegales.

En 2024, la misma Corte informó que Wolf fue arrestado por agentes federales luego de que encontraran en su casa más de mil archivos de pornografía infantil, incluyendo material de bebés y niños víctimas de violencia sexual.

El caso ha impactado a personas de todo el mundo, pues los delitos que cometió son varios, pero Austin Wolf sólo resultó sentenciado por uno de ellos.

Austin Wolf, actor de cine para adultos, es condenado a prisión por explotación infantil

El juez federal de distrito Paul A. Engelmayer condenó a 19 años de prisión a Wolf el 29 de septiembre. La Fiscalía emitió un comunicado para dar a conocer la sentencia de Austin Wolf, cuyo nombre real es Justin Health Smith.

En el documento se menciona que el actor de cine para adultos habría abusado repetidamente de víctimas menores de edad, incluso que trató de explotarlas sexualmente por lo menos desde el año 2023.

Además, se le acusa de solicitar material pornográfico a un niño de 15 años, quien le envió un video de “su pene y su ano”. Del mismo modo, es señalado de participar en un trío con un menor de edad en el que otro hombre adulto también formó parte.

También se reveló que, antes de su arresto, Austin Wolf tenía planes de reunirse con quien afirmaba ser el padre de un niño de siete años. Este hombre le ofreció a su hijo para que pudiera abusar del pequeño libremente.

Pero esta no sería la primera vez que sucedía algo así, pues, a principios de 2024, el actor de cine para adultos quiso concretar una cita con otro sujeto, tutor de un niño de 9 años, para abusar del menor.

La Fiscalía asegura que Austin Wolf “Se enfocaba en niños de hasta siete años”. Y señala que “toda persona de Nueva York quiere que tanto él, como las personas así, estén fuera de las calles tanto tiempo como sea posible, nunca cerca de nuestros niños”.

La Oficina del fiscal termina advirtiendo: “El mensaje para los depredadores es claro. No hay otro sitio para ustedes en Nueva York que no sea la prisión”.

Austin Wolf se declaró culpable por el delito de incitar a un menor a la práctica sexual y participar en un patrón de actividades sexuales ilegales.

Fue sentenciado a 19 años de cárcel en una prisión federal y a 10 años de libertad supervisada tras salir de la cárcel. Además, deberá pagar una multa de 40 mil dólares.