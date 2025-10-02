Te amo más que a la vida, ¿dónde ver esta serie sobre mentiras y desamor?

Te amo más que a la vida o I Love You More Than Life es una serie en formato vertical que se ha vuelto muy popular en redes sociales como TikTok debido a su triste historia. En este drama un hombre se arrepiente de despreciar a su esposa, pero será muy tarde cuando intente remediar su matrimonio, pues ella se suicida.

¿De qué trata Te amo más que a la vida?

En la serie Te amo más que a la vida, durante la fiesta de aniversario de bodas de Eric y Grace, la hermanastra de Grace, Amanda, aparece de repente y le exige que Grace le devuelva a Eric, sorprendiendo a todos en la fiesta.

Te amo más que a la vida ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Amanda idea una forma de hacer que Grace caiga intencionalmente, lo que provoca que Grace tenga un aborto espontáneo. En este duro momento Eric, en lugar de cuidar a su esposa, se va con Amanda tienen una aventura.

De este modo, Grace abre los ojos y, con el corazón destrozado, finalmente decide divorciarse de Eric. Pero ella termina muriendo, pues se suicida. La noticia impacta a Eric, quien está arrepentido por despreciar a su esposa.

Sin embargo, él a veces sueña o se imagina a Grace, por lo que tiene el presentimiento de que ella está viva, pero fingió su muerte para darle una lección.

¿Dónde ver Te amo más que a la vida?

Te amo más que a la vida o I Love You More Than Life es un drama que forma parte del amplio catálogo de series de ReelShort. Puedes ver la serie a través de su página web oficial o descargando la aplicación en tu dispositivo móvil.

Los primeros ocho episodios de la historia están disponibles de forma gratuita. Sin embargo, para acceder a los 81 episodios que conforman la serie completa, es necesario suscribirse a la plataforma.

También puedes disfrutar del drama en YouTube, donde están disponibles algunos episodios.

Del mismo modo, puedes encontrar algunos episodios en inglés, sin subtítulos en español, en TikTok, en el perfil de lily_drama3. Busca la serie como I Love You More Than Life.

