Final México Canta: Finalistas, dónde ver, cómo votar, artistas invitados...

El concurso México Canta, una iniciativa del Gobierno de México, llegará a su etapa final con un evento especial el próximo domingo 5 de octubre a las 19:00 horas (hora centro del país), en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Este certamen contó con la participación de 15 mil 115 personas, entre ellas 12 mil 418 provenientes de México y 2 mil 697 de Estados Unidos.

Aquí te contamos dónde puedes ver la final, quiénes son los finalistas, cómo votar y quiénes serán los artistas invitados en esta mágica noche.

¿Dónde ver la final de México Canta y quiénes serán los artistas invitados?

La final de México Canta podrá seguirse en vivo a través de Canal 22 (señal 22.1), su señal internacional, y también en sus plataformas digitales como YouTube, Facebook, X, y el sitio web oficial vía streaming.

Además, contará con la presencia de artistas invitados como Grupo Intocable y Majo Aguilar. En diferentes procesos del certamen participaron músicos como La Arrolladora, Camila Fernández, Regina Orozco y Las Horóscopos de Durango.

Finalistas de México Canta

La Secretaría de Cultura dio a conocer a los nueve finalistas que participarán el domingo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Los nueve finalistas son los siguientes:

Carolina Imperial , originaria de Monterrey, pero vive en Dallas, Texas. Participa con la canción “Perdiendo se gana” .

Mike León , originario de León, Guanajuato, pero vive en Los Ángeles, y Sebastián Muñoz, quien radica en LA. Concursa con la canción “El sueño americano” .

Carmen María , quien nació en Tijuana y se mudó a la CDMX con la canción “Tanto para nada” .

Sergio Maya, quien participa con la canción “Quiero soñar” .

Lolita Mendoza , originaria de Denver, con raíces en Michoacán y la CDMX, con la canción “Cuando niño” .

Azalea y Norma , de California, con familia de Ensenada, Jalisco y Michoacán. Participan con la canción “Llévame” .

Roger Gregorio , de Chetumal, con la canción “La voz del gran pueblo” .

Galia , de Tijuana, con la canción “De menos a menos”.

William Cepeda, originario de Los Ángeles, radicado ahora en Querétaro, con la canción “Empezar de Cero”.

La gran final de @MexicoCanta_ llega este domingo 5 de octubre al emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Esta iniciativa por la Paz y contra las adicciones premiará al mejor intérprete y la mejor composición.



Se presentan los nueve proyectos finalistas, conformados por… pic.twitter.com/nzxVVo1f7X — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) October 3, 2025

¿Cómo votar en la Final de México Canta?

Durante la final de México Canta, será el público quien decida a los ganadores. La votación comenzará únicamente cuando concluyan las presentaciones de los nueve finalistas, para asegurar igualdad de condiciones entre todos los participantes.

Se estima que la votación podría abrirse alrededor de las 20:30 horas, mientras Intocable hace su presentación.

El proceso de votación se llevará a cabo en el sitio web mexicocanta.gob.mx, donde cada persona podrá emitir dos votos: uno para Mejor Intérprete y otro para Mejor Composición.